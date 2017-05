Salud Mental del Macarena y del San Juan de la Cruz, premio internacional por investigación en psicosis breves

Etiquetas

Trata sobre la estabilidad diagnóstica a largo plazo del trastorno psicótico breve y variables clínicas relacionadas con un buen pronóstico

Las Unidades de Gestión Clínica de Salud Mental del Hospital Universitario Virgen Macarena y la del Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda, perteneciente esta ultima al Área Sanitaria Norte de Jaén han logrado el premio a la mejor investigación clínica en el '24th International Symposium about Current Issues and Controversies in Psichiatry' que ha tenido lugar en Barcelona.

Según un comunicado, el trabajo científico galardonado fue presentado en formato de comunicación póster y versó sobre el análisis de predictores clínicos para la estabilidad diagnóstica en pacientes con 'psicosis breves'. Sus autores han sido los psiquiatras Álvaro López Díaz, del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, y Sara Galiano Rus y Alfonso Herruzo Rivas, del Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda.

De la investigación desarrollada, fruto de la colaboración entre ambos centros hospitalarios se extraen importantes implicaciones terapéuticas y pronosticas para el manejo de esta patología mental. Según los autores, la presencia de características polimorfas al inicio de la enfermedad son las que predicen en mejor grado el buen pronóstico a largo en estos pacientes, observándose en el resto de casos evoluciones hacia estados psicóticos crónicos.

El '24th International Symposium about Current Issues and Controversies in Psichiatry', centró este año su temática en las "crisis" de la Psiquiatría y contó con una extensa participación de expertos de veintiocho nacionalidades. A su foro se presentaron más de 100 trabajos de investigación de entre los cuales resulto premiado el citado estudio de los especialistas andaluces.

Entre los ponentes de esta reunión internacional, destacaron las presentaciones del experto Mario Maj, profesor de Psiquiatría en la Universidad de Nápoles, sobre el futuro del diagnóstico psiquiátrico y del especialista Pim Cuijpers, profesor de Psicología Clínica en la Universidad de Ámsterdam sobre intervenciones preventivas primarias en Psiquiatría.