El Sindicato Médico reivindica la creación del Materno Infantil

Responsables del Sindicato Médico en Huelva han indicado que la Administración sigue sin compromiso para la creación del materno infantil y que "no quieren devolver la obstetricia y la pediatría al Infanta Elena".

Por ello, el SMA insiste en subrayar la necesidad de crear un Hospital Materno Infantil que "permitiría solventar los problemas de espacio y aumentar la cartera de servicios de la provincia, así como dotar al Hospital Juan Ramón Jiménez de todas las especialidades necesarias".

Desde el Sindicato Médico han denunciado "los déficits" de la provincia en materia sanitaria y el aumento de las listas de espera, "que se han duplicado". En este sentido, han apuntado que "el Infanta Elena cerrará, por primera vez en su historia, dos plantas en verano, en lugar de una que era lo habitual, y tememos que no incluya apenas facultativos".

"Según se publicita", explican, "el Infanta Elena tendrá 27 especialidades y solo se desdoblarán en junio 19 servicios a saber; cirugía, dermatología, digestivo, farmacia, hematología, UCI, medicina preventiva, neumología, ORL, oftalmología, rehabilitación, traumatología y urología, en un primer tiempo; y en la segunda quincena, endocrino, infecciosos, neurología, neurofisiología y rayos".

Los profesionales se preguntan dónde está la unidad de personal y cuándo se tratarán el resto de especialidades como obstetricia y pediatría, "que son la parte fundamental de la desfusión hospitalaria".

"Mientras tanto", explican, "la administración está realizando un gran despliegue mediático en cuanto a los proyectos de mejora, más preocupados por aparentas que por ejecutar". Por ello, exigen que se concrete si van a tener esas nuevas unidades o servicios, dónde, con qué personal y con qué medios materiales.

"Nos venden que seremos como el Reina Sofía, que cuenta con un presupuesto que supera en más de 100 millones de euros el que suman Juan Ramón e Infanta Elena". En este sentido, apostillan, "un proyecto se hace en base a un objetivo y en función de las necesidades a cubrir y de los recursos necesarios se dimensiona el presupuesto, no al revés".

Según el Sindicato Médico, "también sacan pecho publicando que refuerzan su plantilla con 12 médicos para reducir las listas de espera, pero lo que no dicen es que prometieron 20 para compensar la finalización del concierto con el Blanca Paloma y no se han contratado". Además, "desde noviembre ha habido bajas y jubilaciones no cubiertas, con lo que la plantilla de facultativos no se ha mejorado y somos deficitarios en casi la totalidad de las 46 especialidades médicas".

Todo esto se traduce, según indican, en un aumento de las listas de espera. "A pesar de lo que se publica", explican, "la demora media no da una imagen real de la espera de los pacientes, donde se ve el grave incremento de la misma que, en algunos casos, pasa a 121 días en este último trimestre, cuando en 2015 era de 63 días y en 2016 de 68 días".

"Con su maravilloso proyecto", subrayan, "pretenden convertir al Hospital Juan Ramón Jiménez en referencia provincial para especialidades como alergia, que tiene más de 18 meses de lista de espera o angiología y cirugía vascular, cuya demora va para tres años y sólo atiende patología arterial".

Los facultativos también han denunciado la escasez de facultativos y personal de todas las categorías y se preguntan "de qué sirve tener tanta tecnología, de la que además carecemos en Huelva, si cuando te llega la cita ya es tarde". "Los pacientes no pueden acceder a un diagnóstico ni a un tratamiento en su momento, lo que origina más secuelas, más mortalidad y más sufrimiento", indican.

Desde el Sindicato Médico han exigido para los ciudadanos de Huelva "ni más ni menos que los demás tienen" y para los profesionales "el número y los medios necesarios para un ejercicio digno y eficaz de la profesión".