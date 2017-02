Tito Rabat, ingresado hasta el lunes tras operarse por las múltiples lesiones de su caída en Sepang

Etiquetas

El piloto español del Team Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Tito Rabat se ha operado de las múltiples lesiones, entre ellas una fractura en la mano derecha, que le produjo su caída en la segunda jornada de entrenamientos en el circuito de Sepang y permanecerá ingresado al menos cuatro días en el Hospital Universitario Dexeus de Barcelona.

La cirugía fue llevada a cabo este miércoles durante 2 horas por los doctores Xavier Mir, Jefe de la Unidad de Cirugía y Microcirugía de las Extremidades Superiores en el Hospital Universitario Dexeus y Jefe de Traumatología en MotoGP, e Ignacio Ginebreda, Jefe de la Unidad de Cirugía de las Extremidades Inferiores.

En la misma se le limpió y cerró una "laceración severa con pérdida de tejido", se le insertaron tornillos y una placa para estabilizar la fractura del radio y el quinto metacarpiano en la mano derecha, y se le inmovilizó el pie derecho por una fractura en la falange distal.

El tratamiento será evaluado en 48 horas y Rabat tendrá que permanecer ingresado los próximos 4 días, con administración de antibióticos por vía intravenosa para combatir posibles infecciones. El lunes, el ex campeón del mundo de Moto2 se someterá a más exámenes médicos, y después se decidirá su programa de rehabilitación.

El Team Principal del equipo, Michael Bartholemy, lamentó la larga lista de lesiones que se produjo en la caída de Sepang su pupilo. "La lesión en la rodilla es el mayor problema, porque la herida estaba abierta y el riesgo de infección es alto, por eso tendrá que permanecer en el hospital durante el fin de semana", explicó.

Bartholemy anunció que el lunes tendrá una "idea más clara" del período de rehabilitación y su posible fecha de regreso a los circuitos. "Conocemos bien a Tito y seguramente estará en la cama del hospital mirando vuelos para el test de Phillip Island, pero él también debe ser realista. No tiene ningún sentido que regrese hasta que no esté suficientemente recuperado, porque no hay motos más exigentes físicamente para un piloto que una MotoGP", indicó.