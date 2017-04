El Vall d'Hebron forma a profesionales internacionales en cirugía pediátrica mínimamente invasiva

Etiquetas

El hospital quiere lograr implementar estas técnicas en el 70% de sus intervencioens

El Hospital Maternoinfantil Vall d'Hebron de Barcelona acoge desde este lunes hasta el miércoles el primer congreso del Estado centrado en las técnicas mínimamente invasivas para tratar a pacientes pediátricos, en el que formará a 60 profesionales internacionales, con expertos mundiales en este ámbito.

El simposio, que además de ponencias contará con una parte práctica gracias a herramientas de simulación, tiene el objetivo de cubrir "un vacío" en la formación de los cirujanos pediátricos, que cada vez cuentan con menos horas de práctica en los quirófanos, ha explicado el hospital en un comunicado este lunes.

Entre los expertos, han destacado el doctor del hospital pediátrico Rocky Mountain de Denver (Estados Unidos) Steve Rothenberg y el presidente del International Pediatric Endosurgery Group (Ipeg), el profesor David van der Zee.

Bajo el nombre 'European Symposium & Hands On Course in Pediatric, Neonatal and Fetal MIS', el congreso cuenta con reconocimiento de las principales asociaciones médicas de este campo, el International Pediatric Endosurgery Group y la European Society of Paediatric Endoscopic Surgeons, y lo ha dirigido el Servicio de Cirugía Pediátrica del hospital, con el apoyo de Aula Vall d'Hebron

EL 70% DE LAS CIRUGÍAS

El jefe del Servicio de Cirugía Pediátrica Vall d'Hebron, Manuel López, ha destacado el objetivo del centro de lograr utilizar estas técnicas mínimamente invasivas en el 70% de las 2.000 cirugías que realiza al año, así como el reconocimiento internacional: "Nuestro objetivo es ser referencia en técnicas avanzadas mínimamente invasivas", en los que solo están especializados dos grupos en el Estado, uno de ellos el de Vall d'Hebron.

Estas técnicas permiten tratar a pacientes cada vez más pequeños, y en este hospital han intervenido a pacientes acabados de nacer con un peso de menos de 1,5 kilos, como por ejemplo el caso de un recién nacido con atresia de esófago --una lesión congénita que afecta al esófago y que puede derivar en lesiones pulmonares-- que fue intervenido recientemente en el centro, y el de otro neonato que se sometió a una reparación de una hernia diafragmática y que pesaba solo 1,6 kilos.

"El grupo de Vall d'Hebron es pionero en las técnicas de fetoscopia" que permiten operar al niño en el vientre materno, ha destacado López, a través de la utilización de técnicas laparoscópicas, a la vez que cuenta con técnicas de reconstrucción en urología y en cirugía en neonatología.

El próximo objetivo es el de desarrollar nuevas técnicas en cirugía fetal buscando opciones menos invasivas que mejoren los resultados, e, incluso, desarrollar métodos que eviten entrar en el quirófano, como se ha hecho en algunos casos de tórax excavado (pectus excavatum), una deformación congénita del pecho.

El centro encara este reto con el apoyo de la investigación que se hace a través del Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR) en los campos de la urología y el trasplante renal, de la cirugía digestiva y torácica pediátricas, y de la cirugía oncológica y de neonatología.