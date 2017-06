Etiquetas

El condroitín sulfato de grado farmacéutico demuestra eficacia para tratar y frenar el avance de la artrosis de rodilla, según las últimas evidencias científicas publicadas sobre el tratamiento de la artrosis, que se han presentado este mediodía en el simposio organizado por Bioiberica y IBSA en el Congreso Europeo de Reumatología (EULAR) que se celebra en Madrid hasta este sábado.

Concretamente, un nuevo ensayo clínico, realizado por IBSA y denominado CONCEPT (ChONdroitin vs Celecoxib vs Placebo Trial), demuestra que el condroitín sulfato es igual de eficaz que el anti-inflamatorio celecoxib y superior a placebo en la reducción del dolor y la mejora de la discapacidad funcional en pacientes con artrosis de rodilla.

Se trata de un estudio en el que han participado 604 pacientes de 16 centros de Bélgica, República Checa, Italia, Polonia y Suiza con artrosis de rodilla para investigar los efectos sintomáticos del condroitín sulfato (800 mg/ día) y del antiinflamatorio celecoxib (200 mg/ día) frente a placebo.

"Sigue habiendo un gran debate en torno a cuál debería ser el tratamiento de elección para la artrosis, tradicionalmente centrado en los analgésicos y antiinflamatorios, pero que cada vez cuentan con más alertas de toxicidad", ha explicado el doctor Tomasz Blicharski, del Departamento de Rehabilitación y Traumatología de la Universidad de Lublin (Polonia) e investigador del estudio.

En su opinión, "en este ensayo se ha demostrado de forma estadísticamente significativa que el tratamiento con condroitín sulfato de grado farmacéutico es una alternativa eficaz y segura para tratar a largo plazo a los pacientes con artrosis de rodilla".

Por otra parte, se ha presentado un ensayo multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado y comparativo, realizado por Bioibérica y bautizado con el nombre de MOSAIC (las siglas en inglés de 24 MOnth study on Structural changes in knee osteoarthritis Assessed by mrI with Chondroitin sulphate) realizado en cinco centros de Quebec (Canadá), muestra que el condroitín sulfato frena el avance de la artrosis de rodilla y que es igual de efectivo que celecoxib en el tratamiento de sus síntomas.

En él participaron 194 pacientes con artrosis de rodilla, que además presentaban inflamación (sinovitis) y dolor moderado, para evaluar el efecto de condroitín sulfato (1200 mg/día) y de celecoxib (200 mg/ día) sobre la pérdida de volumen de cartílago en artrosis de rodilla tras 24 meses.

Según informan, a los participantes se les realizaron tres resonancias magnéticas cuantitativas y los resultados revelaron que la evolución de la artrosis de rodilla es más lenta en aquellos pacientes tratados con condroitín sulfato. Concretamente, este grupo experimentó una menor pérdida de volumen de cartílago estadísticamente significativa a partir del primer año de tratamiento, en comparación con los pacientes que tomaron el antiinflamatorio.

En el estudio también se evaluaron los efectos de los dos fármacos sobre los síntomas de la enfermedad, en concreto: dolor, función, rigidez, hinchazón articular y derrame, y se vio que ambos tratamientos fueron igual de eficaces a lo largo de todo el estudio, alcanzado una reducción clínicamente relevante de los síntomas entorno al 50%.

"Toda esta nueva evidencia clínica presentada hoy nos revela que el condroitín sulfato cumple con los requisitos que se le piden a un fármaco en artrosis: por un lado mejora el dolor y la capacidad funcional y por el otro frena la progresión de la enfermedad, todo ello con un elevado perfil de seguridad que resulta imprescindible en una patología crónica como es la artrosis", ha concluido el Profesor Jean Pierre Pelletier , investigador principal del estudio MOSAIC.