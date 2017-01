INVESTIGADORES ESPAÑOLES ABREN LA PUERTA A NUEVOS TRATAMIENTOS CONTRA LA LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÓNICA

Etiquetas

Un equipo de investigadores españoles, liderado por la Universidad de Oviedo, ha descubierto el efecto común de las principales mutaciones genéticas para comprender qué falla en el organismo, lo que abre las puertas a nuevos tratamientos contra la leucemia linfocítica crónica.El centro universitario informó este miércoles de que se ha realizado la primera integración de los datos genómicos en pacientes con este tipo de leucemia, la más habitual en adultos, con el fin de actuar terapéuticamente sobre la causa común a todos los casos.“No se trata de ver si un gen está o no mutado –algo que ya se logra mediante la secuenciación del genoma–, sino de ver qué efecto había entre la mutación del gen y la expresión del resto de los genes para encontrar las vías genéticas defectuosas. El método propuesto en esta investigación liga ambos aspectos. Lo que se quiere es ver cómo impacta la mutación, es decir, qué genes están afectados”, indica la universidad.La investigación consistió en el desarrollar un algoritmo que se centra en las mutaciones más importantes de estos pacientes, con el fin de observar cómo afectan al genoma e identificar el efecto común a todas ellas. Al ofrecer una visión completa, los resultados obtenidos pueden permitir el desarrollo de nuevos métodos de cura.Los resultados, llevados a cabo por el Grupo de Problemas Inversos del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Oviedo y el equipo del doctor Steve Sonis de la Universidad de Harvard, Dana Farber Cancer Institute y el Brigham and Women Hospital de Boston, han sido publicados en la revista ‘Journal of Gene Medicine’.