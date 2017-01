Investigadores identifican una proteína protectora de las células de cáncer de mama iniciadores de tumores

Etiquetas

Investigadores del Hospital General de Massachusetts (MGH, por sus siglas en inglés), en Estados Unidos, han identificado una proteína que puede desempeñar un papel esencial en el mantenimiento de una población de células iniciadoras de tumores (TIC, por sus siglas en inglés), células resistentes al tratamiento responsables de la recurrencia y metástasis del cáncer en los tumores de mama, así como un compuesto que parece reducir la capacidad de la molécula para proteger las TIC de los efectos de la quimioterapia, unos hallazgos que se publican en la edición digital de 'Proceedings of the National Academy of Sciences'.