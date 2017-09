El estrés financiero se asocia con migrañas en personas con variantes específicas de genes circadiano

Etiquetas

Las personas con una variación específica en el gen CLOCK tienen más migrañas bajo estrés financiero. Este trabajo, en el que se demuestra que la genética de los ritmos circadianos tiene un efecto sobre la migraña, se presenta en la conferencia del Colegio Europeo de Neuropsicofarmacología (ECNP, por sus sigls en inglés), que se celebra en París, Francia.

La migraña es una enfermedad neurológica grave y debilitante que afecta a 1.000 millones de personas en todo el mundo. Se calcula que la migraña causa un coste financiero de alrededor de 27.000 millones de euros anuales en la Unión Europea y 17.000 millones de dólares anuales en Estados Unidos. En Reino Unido, una de cada cuatro mujeres y uno de cada 12 hombres sufren migrañas.

El trasfondo de la migraña es altamente complejo, ya que implica un gran número de genes y su interacción con los efectos ambientales, además de actuar a través de múltiples vías en el sistema nervioso central. Se ha demostrado previamente que las variaciones de los genes circadianos (que afectan a la forma en que el cuerpo controla y responde a los cambios ambientales, como los cambios en la luz) afectan a los trastornos del estado de ánimo, por lo que se pensaba que sería interesante ver si estaban vinculados con la migraña.

El equipo de investigadores de Hungría y Reino Unido analizó a 999 pacientes de Budapest y 1.350 de Manchester para ver si presentaban dos variantes (SNPs) del gen CLOCK, y cómo se asocian con la migraña. El gen CLOCK tiene un papel importante en la regulación de muchos patrones rítmicos del cuerpo, incluyendo la temperatura corporal o el nivel de cortisol, la hormona del estrés primaria.

Estos expertos encontraron que no había una conexión directa significativa entre el gen y la migraña, pero cuando tuvieron en cuenta el estrés (estrés financiero, medido por un cuestionario financiero), mostraron que las variantes de los genes investigados elevaron las probabilidades de tener cefaleas tipo migraña en las personas que sufrían dificultades financieras en torno al 20 por ciento.

VARIANTES QUE ALTERAN LOS PROCESOS DE PREVENCIÓN DE MIGRAÑAS FRENTE AL ESTRÉS

Los investigadores analizaron los polimorfismos funcionales de un solo nucleótido dentro del gen CLOCK que son capaces de influir en la cantidad de proteína que se transcribe del gen. Como esta proteína controla la maquinaria del reloj corporal, estas variantes pueden perjudicar los procesos que pueden prevenir la migraña frente al estrés.

El investigador Daniel Baksa, de la Universidad Semmelweis, en Budapest, señala: "Este trabajo no muestra qué causa la migraña --no hay una sola causa--, pero sí demuestra que tanto el estrés como la genética tienen un efecto. En el trabajo presentado aquí, hemos podido demostrar que el estrés --representado por dificultades financieras-- condujo a un aumento de la migraña en aquellos que tienen una variante genética particular. Lo que tenemos que hacer ahora es ver si otras variantes de genes circadianos en relación con diferentes factores de estrés provocan el mismo efecto".

"La importancia de nuestro estudio es que vimos el mismo efecto en dos grupos de estudio independientes, en Budapest y Manchester, por lo que pensamos que es un efecto real. Las variantes de genes investigados están presentes en alrededor de 1/3 de la población, por lo que son variantes comunes con un tamaño de efecto pequeño", detalla.

"Nuestros resultados arrojan luz sobre un mecanismo específico que puede contribuir a la migraña. Lo que sí significa es que, para muchas personas, el estrés causado por las preocupaciones financieras puede afectar físicamente. La migraña implica una enorme carga de salud y financiera cada año, por lo que cualquier medida que podamos tomar para ayudar a los pacientes a comprender la enfermedad será realmente bienvenida", añade.