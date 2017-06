LAS LESIONES NO INTENCIONADAS, COMO CAÍDAS O GOLPES, CAUSAN EL 20% DE LAS URGENCIAS PEDIÁTRICAS

Etiquetas

Las lesiones no intencionadas causan una de cada cinco urgencias pediátricas en España y de ellas las caídas representan casi la mitad (42%) seguidas de los golpes (22%), según un estudio presentado en el LXV Congreso de la Asociación Española de Pediatría que se celebra en Santiago de Compostela.El estudio multicéntrico ‘Lesiones no intencionadas en los servicios de urgencias de los hospitales españoles’, en el que han participado 11 centros hospitalarios, investiga las variables demográficas y epidemiológicas de los niños que son atendidos en los servicios de urgencias. Según explicó el doctor Rafael Marañón, pediatra del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid, “la investigación analiza 1.673 urgencias de niños de 0 a 16 años en hospitales de referencia, secundarios y terciarios, tanto de costa como de interior, por lo que los resultados son extrapolables a toda la geografía nacional”.Según las conclusiones, los niños varones sufren un mayor número de lesiones no intencionadas que las niñas, en una relación de 60% frente a 40%. A este respecto, la doctora Francisca Yagüe, de la Asociación Española de Pediatría (AEP), afirmó que “otros motivos que hacen a los niños más susceptibles a sufrir lesiones son vivir en un entorno más desfavorecido, padecer alguna discapacidad sensorial y/o física, o tener un carácter más inquieto y no experimentar el miedo”.El hogar es el lugar donde ocurren el mayor número de estos accidentes, siendo la sala de estar y la habitación del menor los escenarios más frecuentes. “Cabe destacar que en el 39% de las lesiones que tuvieron lugar en casa o en el colegio no había presente ningún adulto”, advirtió el doctor Marañón. En este punto, la doctora Yagüe insistió en que “los padres o cuidadores no deben descuidar la vigilancia de los menores, además de asegurarse de que todas las instalaciones y materiales que rodean a los niños sean lo más seguros posible. Se debe comprobar que los muebles están sujetos a la pared, y en ningún caso cerca de una ventana de forma que puedan servir de escalera; los cajones, armarios y ventanas deben disponer de los cierres de seguridad adecuados; igualmente se aconseja cambiar a los bebés a la altura del suelo. Hay que tener en cuenta que el peligro está en cualquier sitio”.