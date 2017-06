LOS PEDIATRAS PIDEN LA CREACIÓN DE UNIDADES DE MENORES 'TRANS'

Etiquetas

En los últimos años se han triplicado las consultas asistenciales de menores no conformes con su género, una situación que según la Asociación Española de Pediatría (AEP), hace necesario la creación de unidades de menores específicas para estos niños.Argumentaron los pediatras, que acaban de celebrar su 65 congreso, que es imprescindible "una mayor atención multidisciplinar a los menores con dudas sobre su identidad de género" ya que al menos 1.000 menores en España no tienen clara su identidad de género, según los expertos, quienes estiman que este número es probablemente más elevado, ya que no se tienen datos epidemiológicos anteriores a 2008. El doctor Antonio Jurado, presidente del Comité Científico del 65 Congreso de la Asociación Española de Pediatría (AEP), que se acaba de celebrar en Santiago de Compostela destacó que “el pediatra de Atención Primaria es el especialista que debe valorar a estos niños en primera instancia, es el profesional responsable de acompañar al menor y su familia, de manejar de manera adecuada los tiempos para que la situación se desarrolle y culmine de manera satisfactoria y de contar con otros especialistas si así se requiere".“Entre un 70% y un 80% de los jóvenes de edades comprendidas entre 10 y 14 años con un comportamiento disconforme con su género no desarrolla una identidad transgénero”, explicó el doctor Juan Pedro López Siguero, endocrinólogo pediátrico del Hospital Regional Universitario de Málaga.Por ello, subrayó que “es preciso individualizar en grado sumo la atención a estos pacientes, con una valoración interdisciplinar por equipos pediatras especializados, cuidadosa y sosegada, con el fin de minimizar la incertidumbre asociada al diagnóstico y a la actitud terapéutica que permita una toma de decisiones razonada y prudente, consensuada con el paciente y su familia y reevaluada buscando su mayor beneficio acorde con sus valores y potenciando su autonomía”.“Sin embargo- aseguró este experto-no existen en nuestro país unidades pediátricas específicas para la atención de estos menores, que han de acudir a las unidades creadas para el seguimiento de la identidad de género en adultos”. En su opinión, los equipos multidisciplinares necesarios para atender a estos menores deberían estar conformados por pediatras “endocrinólogos, psicólogos,psiquiatras, trabajadores sociales, otorrinolaringólogos, ginecólogos, urólogos y cirujanos plásticos. Sin embargo, en muchos casos no hay más que endocrinólogos con poca experiencia y acceso a consulta con otros especialistas también poco expertos”.