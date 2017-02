Salud destaca que el aumento del presupuesto en atención temprana "mejora" tiempo de respuesta y PP-A pide "más dinero"

Etiquetas

El consejero de Salud, Aquilino Alonso, ha destacado que el "aumento presupuestario de la atención temprana permitirá desarrollar y aplicar el Decreto en su totalidad y reducir el tiempo de respuesta para lograr que los menores puedan recibir los cuidados en el plazo más breve posible desde la detección de sus necesidades", mientras que el PP-A dice que la Junta "tiene que poner más dinero y doblar ese presupuesto si quiere que esos niños formen parte del futuro de Andalucía".

Así, en la Comisión de Salud en el Parlamento, Alonso ha recordado que el nuevo modelo supone ampliar el tiempo --de 45 minutos a una hora-- y el número de sesiones que se ofrecen a los menores entre 0 y 6 años con trastornos del desarrollo, que se prestan en los centros de Atención Infantil Temprana (CAIT) así como los niveles de intensidad de dichas sesiones.

Con el nuevo Decreto 85/2016 de 26 de abril, que regula el modelo de Atención Temprana en Andalucía, se multiplicará por tres el presupuesto. De esta forma, el pasado año 2016, se incrementaron las partidas destinadas a esta prestación en cuatro millones de euros. Un incremento que continúa hasta 2019 hasta sumar los 23 millones de euros en el plazo de cuatro años.

Así, el consejero ha destacado que la Administración andaluza ya ha comprometido el 98 por ciento del presupuesto previsto para 2016 que era de 15,8 millones de euros. El presupuesto para 2016 se ha destinado, además de para financiar las sesiones en Centros de Atención Infantil Temprana y los convenios con Ayuntamientos, para formación en dos cursos específicos, la remodelación de las Unidades de Atención Temprana y la contratación de personal. En esta línea, ha señalado también que en 2017 "se volverá a ejecutar la totalidad del presupuesto" y las entidades seguirán cobrando "con una periodicidad adecuada, como esta ocurriendo en la actualidad".

El titular de Salud ha señalado que en las Unidades de Atención Temprana se valora al menor en un plazo inferior a 30 días y se garantiza el inicio de la atención a los niños desde que se detecta esa necesidad. Una de las principales novedades del nuevo Decreto es la creación de estas unidades, con las que se amplía y refuerza la asistencia a estos menores. En concreto se han puesto en marcha 11 Unidades de Atención Temprana en las ocho provincias andaluzas: una por provincia y dos en Sevilla, Cádiz y Málaga. Están adscritas al Servicio Andaluz de Salud, constituidas por equipos de profesionales de Pediatría y Psicología y se encargan de valorar las necesidades de los menores sobre la base de un diagnóstico funcional que incluye el estudio de las familias y el entorno.

El consejero ha insistido en que las previsiones del nuevo modelo son garantizar que este sector específico de la población infantil tenga asegurada una atención temprana universal, gratuita y de calidad, "para lo cual se continuará trabajando y manteniendo un diálogo permanente" y ha asegurado que con el actual Acuerdo Marco se consigue implantar un modelo de financiación comprometido con la calidad, la trasparencia y la equidad, que tiene la finalidad de asegurar la cobertura universal de los menores andaluces con trastornos del desarrollo o riesgo de padecerlo.

En este sentido, Aquilino Alonso ha destacado que la puesta en marcha de este acuerdo marco permite unificar las modalidades de financiación de los CAIT, contar con una tarifa unificada por sesión, y mejorar la accesibilidad de todos los menores residentes en Andalucía gracias al incremento de número de centros, permitiendo una "mayor cobertura y una distribución equitativa a nivel territorial", y el incremento de número de menores atendidos y el número de sesiones de intervención.

Por su parte, la popular Patricia del Pozo ha lamentado que en 2016 este colectivo haya sido "desgraciadamente" protagonista en muchos debates parlamentarios y portadas de los medidos por "el tremendo esfuerzo que ha tenido que hacer y la campaña para que se les escuchara", toda vez que ha asegurado que después de analizar todos los datos presupuestarios "ha comprendido por qué se tumban permanentemente las iniciativas de oposición en esta materia, simplemente porque las mismas suponen un gasto superior al preconcebido desde el principio".

De este modo, explica que en 2015 "el presupuesto era de 9,6 millones luego de que se tumbase una enmienda para aumentar esta cantidad en 10 millones", pero "a finales de año se ejecutaron 7,4 millones de euros", mientras que en 2016, añade, "el presupuesto era de 10 millones y aumentaron a mitad de año cuatro millones y pico, pero da igual que hicieran el aumento o no porque su previsión era gastar anualmente siete u ocho millo de euros, ya que a 30 de noviembre estaban ejecutados 7,4 millones".

Además, añade que "la cuantía 20,9 millones para 2017 le parece poquísimo", y dice que "hay que doblar ese presupuesto si queremos que esos niños formen parte del futuro de Andalucía", aunque, insiste, "da igual, porque aunque suban la partida si no la ejecutan sirve de poco". En este sentido, Del Pozo señala que si hay 20.000 niños afectados, "haciendo la proporción de los presupuestos sale a cinco euros por día y niño", y aunque reconoce "buena voluntad" a la Junta, critica que "hayan pasado nueves meses y el decreto no esté al 100%", toda vez que asegura que "no es igual de bien recibido por todos los colectivos".

"Tienen que poner más dinero, aumentar la partida, porque ahora, con suerte, los niños tienen una sesión a la semana salvo los autistas y el número de sesiones se está reduciendo, no aumentado, porque suben los niños, pero no aumentan las sesiones, se redistribuyen", manifiesta, y destaca que "hay que aumentar el presupuesto" para que estos niños "tengan todas las sesiones y especialidades", porque "esos niños no tienen futuro como no se invierta en ellos en sus seis primeros años de vida".