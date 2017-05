Sanidad insiste al jefe de la UCI pediátrica del Marañón que no dimita y crea un grupo de trabajo para elaborar propuest

Etiquetas

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Jesús Sánchez Martos, ha vuelto a solicitar al jefe de servicio de la UCI Pediátrica del Hospital Gregorio Marañón, Ángel Carrillo, que reconsidere su renuncia al puesto y ha avanzado que se crea un grupo de trabajo con los profesionales para analizar medidas de mejora del servicio.

En declaraciones a los medios de comunicación en la Asamblea de Madrid, Sánchez Martos ha indicado que el propio doctor Carillo le ha comunicado que estará presente el lunes en el grupo de trabajo creado sobre la UCI de Pediatría del Marañón.

El consejero de Sanidad ha subrayado que este viernes se ha reunido con los profesionales sanitarios relacionados con este servicio (intensivistas, pediatras, anestesistas y la jefa de enfermería de la sección) con la dirección del centro. Una de las conclusiones es elaborar propuestas en el marco de este grupo de trabajo.

Respecto a las críticas que han planteado profesionales de la unidad aludiendo a que la dirección del hospital no han atendido sus propuestas de ampliación del servicio, el consejero ha asegurado que no hay argumentos que sostengan esas declaraciones y que no hay "injerencias en absoluto" en el funcionamiento de la unidad. Así, ha indicado que en la reunión no se han aludido a manifestaciones como las difundidas en el mencionado comunicado.