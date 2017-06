Uno de cada cinco niños atendidos en Urgencias pediátricas van por lesiones no intencionadas, como golpes o caídas

Etiquetas

Las lesiones no intencionadas generan una de cada cinco urgencias que se atienden en los servicios de Urgencias pediátricas de los hospitales españoles, fundamentalmente caídas (42%), golpes (22%) o accidentes deportivos (20%).

Así se desprende del estudio multicéntrico 'Lesiones no intencionadas en los servicios de urgencias de los hospitales españoles' cuyos datos se han presentado en el 65 Congreso de la Asociación Española de Pediatría (AEP) que se celebra estos días en Santiago de Compostela.

El trabajo, en el que han participado 11 centros hospitalarios, investigó las variables demográficas y epidemiológicas de un total de 1.673 urgencias de niños de 0 a 16 años en hospitales de referencia, secundarios y terciarios, tanto de costa como de interior, por lo que los resultados son extrapolables a toda la geografía nacional.+ç

"El principal objetivo de esta investigación era conocer cuál es la realidad para poder aplicar las medidas de prevención oportunas", ha explicado Rafael Marañón, pediatra del Hospital Gregorio Marañón de Madrid e investigador principal del estudio.

Según las conclusiones, los niños varones sufren un mayor número de lesiones no intencionadas que las niñas, en una relación de 60-40 por ciento, en línea con otros estudios realizados.

Además, algunos de los motivos que hacen a los menores ser más susceptibles a sufrir lesiones no intencionadas son vivir en un entorno más desfavorecido, padecer alguna discapacidad sensorial y/o física, o tener un carácter más inquieto y no experimentar el miedo.

MÁS FRECUENTES EN EL HOGAR

El hogar es el lugar donde ocurren el mayor número de estos accidentes, siendo la sala de estar y la habitación los escenarios más frecuentes. "Cabe destacar que en el 39% de las lesiones que tuvieron lugar en casa o en el colegio no había presente ningún adulto", advierte el doctor Marañón.

"Los padres o cuidadores no deben descuidar la vigilancia de los menores, además de asegurarse de que todas las instalaciones y materiales que rodean a los niños sean lo más seguros posible", ha añadido Francisca Yagüe, del Comité de Seguridad y Prevención de Lesiones no intencionadas en la Infancia de la AEP.

Asimismo, se debe comprobar que los muebles están sujetos a la pared, y en ningún caso cerca de una ventana de forma que puedan servir de escalera. Asimismo, los cajones, armarios y ventanas deben disponer de los cierres de seguridad adecuados, e igualmente se aconseja cambiar a los bebés a la altura del suelo y hay que tener en cuenta que el peligro está en cualquier sitio.

El trabajo también muestra un ligero aumento en los pequeños de entre 1 y 3 años, probablemente porque es cuando comienzan a caminar, y entre los de 10 y 12 años, por ser los que adoptan una actitud de mayor riesgo.

Otros datos que se desprenden de este estudio revelan que los viernes por la tarde es el momento de la semana cuando mayor número de lesiones se producen, si bien es el sábado el día de mayor asistencia a los servicios de urgencias. Asimismo, primavera es la estación de mayor incidencia, seguida de otoño, invierno y verano.

LAS CAÍDAS, LAS MÁS FRECUENTES PERO NO LAS MÁS GRAVES

Aunque sean las más frecuentes, las caídas no suelen ser las lesiones no intencionadas más graves que se atienden en urgencias en cuanto a que habitualmente no requieren ingresos, intervenciones quirúrgicas o Cuidados Intensivos, si bien generan un gasto sanitario importante debido a la realización de radiografías en un porcentaje muy alto. La mayoría de los traumatismos son de extremidades, tanto superiores, como inferiores, o traumatismo craneoencefálico", concreta Rafael Marañón.

Los accidentes de tráfico, los ahogamientos, las quemaduras, las caídas y las intoxicaciones son, por este orden, las lesiones no intencionadas que provocan mayor mortalidad en la edad infantil. "En los últimos años ha disminuido la mortalidad por accidentes de tráfico, gracias en parte a la obligatoriedad del uso de sistemas de retención infantil homologados, aunque no podemos bajar la guardia", añade la doctora Yagüe.

Además esta experta ha advertido que se ha observado un aumento en el número de intoxicaciones infantiles por las medicaciones que usan los adultos que cuidan de los niños (especialmente psicofármacos). "En los entornos donde hay niños, las medicinas deben estar fuera de su alcance", han zanjado.

Igualmente, llama la atención sobre los productos del hogar, el segundo motivo de envenenamiento infantil, y aconseja "ponerlos en muebles altos, usar siempre el tapón de seguridad y no cambiar nunca el envase original para evitar confusiones".