Las nuevas tecnologías móviles serán herramientas eficaces para los trastornos del sueño en el niño

las nuevas tecnologías móviles están llamadas a ser "en un futuro cercano una gran ayuda también en lo referente al diagnóstico y el tratamiento de los trastornos del sueño, acercando el diagnóstico al ambiente natural donde se desarrolla el niño", según ha señalado este viernes jefe del Servicio de Pediatría y de la Unidad del Sueño del Hospital Quirónsalud Valencia, Gonzalo Pin.

Pin ha participado en la IX Jornada Universitaria de Avances en Medicina Pediátrica del Sueño, celebrada hoy en la Universidad Católica de Valencia, que ha reunido a más de setenta pediatras de atención primaria para abordar la eficacia de las nuevas tecnologías para abordar el trastorno del sueño.

Entre los trastornos del sueño en los niños, el déficit crónico de sueño es el más frecuente, según Pin que ha indicado que este fenómeno "no porque el niño no duerma de manera continuada las horas que necesita dormir, provocado por una enfermedad del sueño, sino porque no se le da la oportunidad de hacerlo las horas que necesita por imperativos de los horarios o el uso de la tecnología y los dispositivos móviles".

Cada vez es más común el uso de aplicaciones móviles para medir la calidad del sueño y monitores de actividad con sensores de bioimpedancia y frecuencia cardiaca (Wearables) que permiten obtener una mayor eficiencia y también monitorizar la fase REM del sueño para su posterior estudio; aunque, de momento, todavía son escasas las que han sido contrastadas en niños y adolescentes, ha informado.

APPS EFICACES

Entre las apps más eficaces para el tratamiento de patologías del sueño el responsable de Sistemas del Hospital Quirónsalud Valencia, Iván Martínez, ha destacado Sleep Cycle, que analiza el sueño y despierta al usuario en la fase de sueño más ligero, que es la manera natural de despertarse, sintiéndose descansado y relajado. Esta app obtuvo el premio a la mejor aplicación del sueño en 2016 y cuenta con estudios científicos que respaldan su eficacia.

Otra de las tecnologías destacadas durante la jornada fue Jawbone UP3, pulsera capaz de monitorizar sueño, actividad física y parámetros de salud como la frecuencia cardiaca para, posteriormente, sincronizar los datos con la finalidad de obtener estadísticas, comparaciones y ofrecer información de la evolución en el tratamiento de la patología de sueño.

Este especialista ha augurado una revolución en la asistencia sanitaria, provocado en gran medida por las herramientas vinculadas a las nuevas tecnologías que, en la actualidad, permiten obtener una gran información del paciente a través de gadgets o wearables y sincronizar los datos en la nube para posteriormente hacerlos accesibles desde cualquier dispositivo móvil a través de una app e, incluso, compartirla con el facultativo.

"Esto está provocando una irrupción de los servicios no presenciales, así como también una comunicación directa entre profesional-paciente, permitiendo que el paciente sea un elemento activo del proceso", ha indicado Martínez.