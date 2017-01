La resonancia magnética permite realizar un estudio más preciso y exhaustivo de la articulación, según un experto

Etiquetas

La resonancia magnética permite realizar un estudio más preciso y exhaustivo de la articulación, evitando exploraciones innecesarias y cirugías estériles. Además del cartílago, permite evaluar otras estructuras de la articulación de la rodilla, ha afirmado el jefe de servicio de radiodiagnóstico de la Clínica CEMTRO, Mario Padrón.

El especialista también ha asegurado que las nuevas técnicas de imagen en el estudio del cartílago articular con resonancia magnética facilitan un diagnóstico mucho más precoz de lesiones de cartílago y de la artrosis. La resonancia magnética también permite diagnosticar precozmente las lesiones de cartílago y es un indicador de su envejecimiento para combatir la artrosis precoz

Esta nueva tecnología permite no sólo un análisis morfológico de la rodilla sino también un análisis a nivel molecular y bioquímico. Este método, es después de la artroscopia, el más fiable de diagnóstico de la calidad y lesiones de cartílago.

Además, aunque estas nuevas técnicas todavía tienen que demostrar su verdadera eficacia, podrían permitir un diagnóstico mucho más precoz cuando morfológicamente no hay alteraciones pero ya se observan cambios en la composición del cartílago.

Así ha sido demostrado por un estudio publicado recientemente en 'PubMed Central' (PMC) 'Techniques and Applications of in vivo Diffusion Imaging of Articular Cartilage' que concluye que las técnicas de resonancia magnética permiten diagnosticar alteraciones en la estructura molecular del tejido antes de que macroscópicamente haya ninguna lesión y, posiblemente, ningún síntoma. Esto permite, además de diagnosticar la artrosis en fases muy precoces, comprobar la restauración del cartílago después de las cirugías de reparación.

Esto está relacionado directamente con un concepto creado por el jefe del servicio de Traumatología de la clínica CAMETRO, Pedro Guillén, quien ha indicado que la condropenia entendida como alteraciones invisibles en la composición del cartílago ya determinan una mala calidad de ese cartílago. Por lo que, estos nuevos avances van a permitir hacer diagnósticos de artrosis o lesiones de cartílago en fases muy incipientes a pesar de que todavía no hay un tratamiento específico para estas primeras fases preventivas.

Todas estas novedades se han puesto de manifiesto en el XVI Curso internacional Teórico-Práctico de Patología de Rodilla organizado por la Clínica CEMTRO que ha comenzado este jueves y en la que han participado profesionales estadounidenses en la resonancia magnética del músculo esquelético.

"Contaremos con primeros espadas de la resonancia magnética del músculo esquelético que trabajan en EEUU, para analizar la visión actual con resonancia magnética del cartílago articular, desde un enfoque fisiológico y funcional", ha indicado Padrón.