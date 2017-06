Etiquetas

Sólo una de cada 200 mujeres en España mantiene un estilo de vida saludable por la falta de motivación y de tiempo, según el 'IV Estudio de hábitos de vida saludable y bienestar en las mujeres', elaborado por el Instituto DKV de la Vida Saludable en colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos, que se presentó este miércoles.El estudio señala no fumar, no consumir alcohol, descansar entre 7 y 9 horas diarias, practicar ejercicio físico, comer 5 veces al día, beber de uno a dos litros de agua y hacerse revisiones médicas y ginecológicas como los requisitos para mantener una vida saludable. La falta de motivación y de tiempo fueron los principales inconvenientes a la hora de lograr mantener un estilo de vida sano. Más de 3.000 mujeres de entre 18 y 65 años participaron en este estudio. Un 78% de las participantes indicó que su estado general de bienestar es bueno o muy bueno, mejorando hasta en 14 puntos respecto a 2016. Además, un 43% cree que su estado mejorará algo en los próximos cinco años, siendo más optimistas las mujeres con hijos y las que ya disfrutan de un estado de bienestar general muy bueno.La principal razón para no estar satisfecha con el nivel de bienestar son los problemas emocionales. La decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos y colaboradora del estudio, Carmen Gallardo, aseguró que “es una realidad que hay que afrontar que muchas mujeres cargan con problemas emocionales que influyen en todos los aspectos de su vida y hay que empezar a darles la importancia que merecen”. Es de destacar la bajada del índice de realización personal, que se reduce del 77% de 2016 al 46% este año. También lo hace el índice de realización profesional, que pasa del 55% al 42%. Asimismo, la mitad de las mujeres españolas afirman dedicar menos de una hora diaria al cuidado personal, un 35% asegura no dedicar ninguna hora a hacer deporte, y hasta un 12% indica no tener tiempo para ella misma a lo largo del día, destacando las encuestadas de 35 a 44 años y con hijos. En la misma línea, el 64% de las mujeres afirma planificar sus tareas del día, pero sólo un 37% consigue cumplirlas todas.