Los extranjeros no residentes en UK deberán pagar por adelantado la sanidad

Reducir el sideral gasto que el Reino Unido tiene en su sistema sanitario es una de las prioridades históricas del Ejecutivo de ese país. En esta línea, el Gobierno británico ha avanzado con una iniciativa más que polémica. Cobrará a los pacientes extranjeros que no sean residentes por adelantado la atención sanitaria, en los casos que requieran intervención no urgente.

El ministro de Sanidad de Theresa May ha dispuesto que los hospitales sean obligados a comprobar por adelantado si los pacientes son seleccionados para el tratamiento gratuito del denominado NHS (el sistema sanitario público británico).

Con esta medida, lo que realmente se busca es verificar el número de pacientes no residentes que hacen uso del sistema sanitario público del Reino Unido, los motivos y -principalmente- el gasto económico que eso supone.

La ley se pondrá en práctica a partir de abril de este año, según un comunicado oficial. Lo que pretende esta iniciativa es recuperar hasta 500 millones de libras al año en gastos los visitantes extranjeros que no son elegibles para los cuidados gratuitos y cortar así el llamado 'turismo sanitario'.

"No tenemos ningún problema con los visitantes extranjeros que utilizan nuestro NHS, siempre y cuando hagan una contribución justa, al igual que el contribuyente británico", ha recalcado el ministro de Sanidad británico, Jeremy Hunt.

Con lo que pueda ahorrarse, el objetivo del plan pasa por reinvertir el dinero en el cuidado de los pacientes.En la actualidad, los hospitales tienden a enviar a los pacientes extranjeros no residentes una factura después del tratamiento.

Los datos que elabora el propio Ministerio de Sanidad británico indican que tratar a los turistas de Reino Unido les ha costado en el periodo 2013-2014 a los diferentes países europeos un total de 155 millones de libras, es decir, 214,77 millones de euros; mientras que los turistas del resto de Europa solo le costaron a Reino Unido 30 millones de libras, o lo que es lo mismo, 41,56 millones de euros.

De las cifras se concluye que el turista británico le cuesta al SNS trece veces más que el español a Reino Unido en el mismo periodo de tiempo.

Por otro lado, el Ministerio de Sanidad británico apunta que la cifra de 41,56 millones de euros (lo que ellos gastan en los turistas europeos) podría ser solo un 20 por ciento del total real, ya que el país (según ellos) podría no realizar de forma correcta la recuperación del coste por turista en función del régimen sanitario del país de procedencia.

El anuncio del Gobierno británico asegura movimiento se produce después de una semana en la que los responsables del NHS hayan criticado el turismo sanitario, diciendo que los intentos hasta la actualidad de combatir el problema habían sido 'caóticos'.