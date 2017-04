ATACADO UN HOSPITAL MATERNO-INFANTIL DE SAVE THE CHILDREN EN SIRIA

Etiquetas

Un hospital materno-infantil de Save the Children en la localidad siria de Idlib ha sido atacado esta madrugada en dos ofensivas aéreas que se unen a los últimos 11 incidentes que han afectado a instalaciones sanitarias durante el mes de abril.Según informó la ONG este viernes, el edificio ha quedado dañado y los pacientes y el personal sanitario tuvieron que ser evacuados a un sótano. El laboratorio del centro sanitario ha quedado destrozado. El hospital, en el que Save the Children trabaja apoyando a una ONG local, atiende a 2.100 mujeres y niños y en él se atienden 550 partos cada mes. El centro sanitario cuenta, además, con ocho incubadoras para bebés prematuros y una clínica ambulatoria que apoya a las mujeres embarazadas y proporciona atención postnatal. El hospital más cercano que ofrece servicios similares está a 70 kilómetros de distancia. La directora de Save the Children’, Sonia Khush, denunció que "este no es un ataque aislado, ya que en las últimas 72 horas otros nueve centros sanitarios han sido bombardeados. Ninguna excusa puede servir para bombardear a mujeres y a niños en un lugar, un hospital, que tiene que ser absolutamente respetado".Ante esta situación, la organización exige que todas las partes dejen de usar armas explosivas contra la población civil y dejen de atacar colegios y hospitales, así como el fin inmediato de las tácticas de asedio y el acceso humanitario sin restricciones.