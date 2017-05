Canalda dice que "no fue casualidad" que empezara a fiscalizarse el SERMAS desde que llegó a la Cámara de Cuentas

Etiquetas

El que fuera viceconsejero de Asistencia e Infraestructuras Sanitarias de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2006, Arturo Canalda, ha asegurado este martes que "no fue casualidad" que se comenzara a fiscalizar el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) desde que asumiera la Presidencia de la Cámara de Cuentas en 2012, aunque no ha aclarado por qué.

Así lo ha indicado este mediodía Canalda en sesión de la Asamblea de la comisión de estudio de la auditoría del endeudamiento y la gestión pública de la Comunidad de la Asamblea de Madrid, a la que había sido citado por el Grupo Parlamentario Socialita para informar sobre cuestiones relacionadas con la construcción y el sistema de concesión y financiación de los hospitales del Sureste, Tajo, Henares, Parla, Vallecas y Majadahonda-Puerta de Hierro.

"A partir de 2013, cuando asumí la Cámara de Cuentas se amplía el ámbito objetivo, incluyendo el SERMAS, que tenía el gran presupuesto pero que no se fiscalizaba. No es una casualidad que se empezara a fiscalizar cuando yo llegué pero creo que no lo es. Y hubo varias fiscalizaciones", ha señalado. De hecho, ha manifestado que "no hay cosas raras" en dichas auditorías, que ha citado, y cuyo contenido ha reprochado al diputado socialista José Manuel Freire "no habérselo leído"-

El compareciente ha indicado que durante sus tres años como viceconsejero sanitario realizó múltiples reuniones con la consejería de Hacienda y organismos internacionales que ya participaban en el modelo de privatización de la gestión de los hospitales, que es por el que en esa época optó el Gobierno regional presidido por Esperanza Aguirre para acometar la construcción de los nuevos hospitales desde 2003.

Igualmente, ha recordado que tuvo oportunidad de dar a conocer el plan de infraestructuras sanitarias, pero no del diseño del mismo ni de la publicidad que se le dedicaba porque "eso era responsabilidad directa de la Dirección General que dependía del propio consejero".

Canalda ha señalado que a lo largo de su carrera ha actuado "lo mejor que he podido y no ha habido ningún tribunal que le haya condenado a nadie". A continuación, ha defendido el modelo de gestión externalizada sanitaria porque en aquel momento les pareció "relevante e eficiente para acometer un plan de infraestructuras, que también llevaba aparejada la reforma de los hospitales tradicionales.

"Era un plan de infraestructuras global, no sólo la construcción de 9 hospitales. Para acometerlo necesitábamos un procedimiento con un tiempo récord en una legislatura corta y el único sistema era ese. Y se había adoptado en muchos países", ha justificado Canalda, que además ha puesto el ejemplo de la tardanza en la puesta en funcionamiento del Hospital de Fuenlabrada, el último construido con el modelo tradicional.

Respecto al desglose de lo que las empresas concesionarias de los nuevos hospitales dedican el canon que paga la Comunidad en un plazo de 30 años, el compareciente ha señalado que "está bien plantificado" y que busca "el reequilibrio financiero", aunque no ha detallado qué cantidad dedica cada hospital a la amortización de la construcción del mismo, algo que le solicitaron saber los portavoces parlamentarios de la oposición.

Sobre la ubicación de los nuevos hospitales, Canalda se ha remitido a las palabras del exconsejero de Sanidad Manuel Lamela el mes pasado en esta comisión. Así, ha reconocido que hay "una serie de medidas dentro de un programa electoral para atraer a los ciudadanos" pero que la localización de esas infraestructuras no fue una decisión política para conseguir réditos electorales en poblaciones donde no gobernaba entonces el PP, algo que le había reprochado el portavoz de Podemos en la comisión, José Manuel López.

El compareciente ha manifestado que hubo una decisión "social" para ubicar los nuevos hospitales en municipios "donde necesitaban infraestructuras sanitarias y que muchos de ellos no estaban gobernados por el PP". "Y también se habló de los periodos de de planificación y un plan de viabilidad de cada hospital. Se hizo con transparencia", ha remachado.

No obstante, el exviceconsejero sanitario ha afirmado que el modelo elegido "probablemente podía ser mejor" pero se analiza a diez años vista y que en su momento se estudió "con toda la documentación disponible que llevaba a pensar que ese modelo era eficiente".

"El paso del tiempo pueden suponer cambios y para eso se puede reestructurar el sistema y evaluar las ineficacias, pero a diez años vistas. Era una buena decisión para acometer tantísimas infraestructuras", ha dicho.

También ha comparecido hoy en la comisión de Endeudamiento la directora gerente del Hospital Universitario Infanta Sofia, Rosa Bermejo, a petición del Grupo Parlamentario de Podemos, al objeto de informar sobre organización de contratación de suministros, equipamientos y otros material sanitario, 'facturación intercentros' y canon que el hospital aporta a las empresas concesionarias entre los años 2008 y 2016 del centro.

Bermejo ha indicado, entre otras cuestiones, que el funcionamiento del hospital es "excelente" gracias a los profesionales que trabajan en él y es "el más eficiente" del grupo II.

También ha destacado que se realizan importantes auditorías internas, teniendo en cuenta que los auditores "se pasan tres meses en el hospital y no revisan sólo una muestra, sino todo".

Y la conclusión de las mismas, según ha indicado, es que los datos proporcionados "representan en todos los aspectos la imagen fiel" de unas cuentas anuales "que contienen la información para su interpretación adecuada". "No podemos hablar de irregularidades. Son así de claras", ha resumido.