Carlos Sainz financia los ocho primeros 'kiciclos' para niños hospitalizados en el Hospital 12 de Octubre

El piloto de Fórmula 1 Carlos Sainz (Toro Rosso) ha financiado los ocho primeros 'kiciclos', el primer triciclo con gotero incorporado, que la Fundación Juegaterapia y el Hospital 12 de Octubre de Madrid han creado para el juego de los niños hospitalizados como una "herramienta fundamental terapéutica".

Para el piloto, ayudar en este proyecto es lo "mínimo" que puede hacer. "Voy a seguir intentando colaborar con todos vosotros en la medida de lo posible y en todo lo que me pidáis. Que los niños lo disfruten y que tampoco se motiven mucho ni hagan muchas carreras, que yo de pequeño en cuanto cogía uno de estos me ponía a hacer ya carreras", comentó este lunes en la presentación.

Al acto, que tuvo lugar en el Hospital 12 de Octubre, también asistió el presidente de honor de Juegaterapia, Pablo Ibáñez, que definió el 'kiciclo' como una "mezcla entre un triciclo y un aparato para poder llevar la medicación que toman los niños de su tratamiento". "Está estabilizado para llevar la medicación y que el niño tenga cierta independencia para poder salir de la habitación. Esa independencia que le produce al niño también que es super importante para la recuperación y además hace un ejercicio suave", comentó.

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Jesús Sánchez, señaló que a partir de ahora, con el 'kiciclo' "la quimio pedaleando se pasa volando" y apuntó que proyectos como este "funcionan en la terapia". "Yo he estado muchos años trabajando en oncología y ya me hubiera gustado tener este 'kiciclo' porque aunque hacíamos carreras con los niños, siempre estaban enchufados y no podíamos tener esa independencia", recordó.

Además, la presidenta de la Fundación Juegaterapia, Mónica Esteban, hizo un llamamiento y animó a "todas las empresas y particulares" a que ayuden a "llenar" todos los hospitales de España de 'kiciclos' "para que todos los niños hagan lo que tienen que hacer aunque estén enfermos". "Tienen que jugar y ese es nuestro objetivo", añadió.

Por último, la gerente del Hospital 12 de Octubre, Carmen Martínez, recordó que el objetivo es "intentar hacer de la estancia de los niños lo más agradable posible y compartiendo la idea de que el juego, la creatividad y el arte forma parte del entretenimiento de los críos".