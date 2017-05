La bacteria 'Clostridium difficile' podría propagarse a través de la distribución de alimentos

Etiquetas

Los alimentos deben investigarse como una fuente potencial de propagación de 'Clostridium difficile' ('C. Difficile'), según una investigación presentada en el 27º Congreso Europeo de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas (ECCMID, por sus siglas en inglés). 'C. Difficile' causa infecciones intestinales, con especial peligro para los pacientes de edad avanzada, y como es resistente a los antibióticos de uso común, puede surgir en pacientes que ya están siendo tratados en el hospital por enfermedades no relacionadas.