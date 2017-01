La Comunidad pone en marcha un plan de mejora de los hospitales públicos ante el "mal estado" de algunos

Etiquetas

Cifuentes: "Me hubiera gustado encontrármelos en mejor estado, indudablemente, pero tenemos que gestionar lo que tenemos que gestionar"

La Comunidad de Madrid pondrá en marcha un plan de mejora de los hospitales públicos dependientes del Servicio Madrileño de Salud ante el "mal estado" en el que se encuentran algunos.

Así lo ha afirmado la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde ha relatado que se ha encargado a la Consejería de Sanidad que "elabore un programa de actuaciones prioritarias en los hospitales públicos dependientes del Sermas".

Según ha señalado la jefa del Ejecutivo autonómico, la Comunidad hizo en su momento un "esfuerzo extraordinario" para construir nuevos hospitales y ese esfuerzo deben continuarlo ahora mejorando las infraestructuras de los centros de más antigüedad. Según ha precisado, es un "caso parecido" a lo que ha sucedido con el Metro.

"¿Que era mejor en vez de hacer unos hospitales reparar los antiguos? Ese planteamiento no aporta nada, a mí me hubiera gustado encontrármelos en mejor estado indudablemente pero tenemos que gestionar lo que tenemos que gestionar", ha señalado Cifuentes, quien ha indicado que aún no está determinado el presupuesto para este fin.

"Tenemos hospitales y centros de salud que también están en mal estado", ha indicado la presidenta, quien ha citado las incidencias de los últimos días en el Gregorio Marañón, donde se desprendió un falso techo en la zona de Oncología y el 12 de Octubre, con las urgencias inundadas por una avería.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)