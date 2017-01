La Comunidad hará un plan de mejora de los hospitales públicos ante el "mal estado" de algunos

Etiquetas

Cifuentes: "Me hubiera gustado encontrármelos en mejor estado"

La Comunidad de Madrid pondrá en marcha un plan de mejora de los hospitales públicos dependientes del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) ante el "mal estado" en el que se encuentran algunos de ellos.

Así lo ha afirmado la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde ha relatado que ha encargado a la Consejería de Sanidad que "elabore un programa de actuaciones prioritarias en los hospitales públicos dependientes del Sermas".

Según ha señalado la jefa del Ejecutivo autonómico, la Comunidad hizo en su momento un "esfuerzo extraordinario" para construir nuevos hospitales y ese esfuerzo deben continuarlo ahora mejorando las infraestructuras de los centros de más antigüedad. Según ha precisado, es un "caso parecido" a lo que ha sucedido con el Metro.

"¿Que era mejor en vez de hacer unos hospitales reparar los antiguos? Ese planteamiento no aporta nada. A mí me hubiera gustado encontrármelos en mejor estado, indudablemente, pero tenemos que gestionar lo que tenemos que gestionar", ha señalado Cifuentes, quien ha apuntado que aún no está determinado el presupuesto para este programa.

Cifuentes ha tildado de hecho "positivo" la inversión llevada a cabo en etapas anteriores en la construcción de centros sanitarios, pero ha añadido que "probablemente no se destinó dinero suficiente al mantenimiento y ahora lo que toca, más allá de pensar en nuevas infraestructuras, es priorizar la reparación de hospitales". "Muchos de ellos son muy antiguos y necesitan muchas reparaciones", ha apostillado.

"Tenemos hospitales y centros de salud que también están en mal estado", ha admitido la presidenta, quien ha considerado que hay que "hacer un esfuerzo en invertir en instalaciones, en algunos casos, muy obsoletas". Eso sí, ha precisado que este plan no se podrá realizar "ni mucho menos" en un solo año.

"AVERÍAS" ESTE FIN DE SEMANA

La presidenta ha citado las averías de este fin de semana en la zona de oncología del Hospital Gregorio Marañón y en Urgencias del 12 de Octubre. En cuando al Marañón fue la caída de un falso techo de una habitación y en el 12 de Octubre, la inundación por la rotura de una tubería.

A este respecto, ha asegurado que no afectaron a la actividad asistencial. La habitación se desocupó y la tubería se arregló en hora y media, ha relatado.

Cifuentes ha afirmado que la red pública sanitaria de Madrid es de dos millones de metros cuadrados que trabajan 24 horas al día 365 días al año.

"Es evidente que a lo largo del año una superficie tan grande sufre diferentes tipos de incidencias", ha admitido Cifuentes, quien ha apuntado que en el último año se han destinado cien millones de euros al mantenimiento y mejora de las infraestructuras y a equipamientos de última tecnología. Además, cada hospital tiene partidas específicas para reparaciones o desperfectos, ha añadido.