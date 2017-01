Consejero de Sanidad critica que médicos de Urgencias de Toledo se quejen en los juzgados por no ser "el sitio adecuado"

Etiquetas

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, que ha defendido que los servicios de urgencias de los hospitales de la región están funcionando "bien" ante el incremento asistencial derivado de la gripe, ha criticado la actitud de los médicos de urgencias del Hospital Virgen de Salud de Toledo, que han denunciado ante los juzgados el "colapso" del centro.

"Yo no creo que sea el sitio adecuado a donde ir. A mi me parece que nosotros no acudimos al juzgado en cada evento diario que ocurre en cualquier materia. Están en todo su derecho de ir y responderemos a lo que nos pidan como no puede ser de otra manera", ha defendido el consejero, preguntado este viernes en Toledo sobre este asunto concreto.

"Ha habido muchos ingresos a lo largo de estos días y el martes, día sobre el que los mismos médicos han hecho una carta, lo cifran como puntual. A partir de ese momento seguimos con una trayectoria normal en época de gripe", ha señalado.

"Lo están haciendo muy bien", ha insistido el titular regional de Sanidad en referencia a los profesionales sanitarios de la región, que, como ya hiciera este miércoles la directora gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, Regina Leal, ha mandado un mensaje de tranquilidad a los castellano-manchegos, recordando que el Gobierno regional ha puesto en marcha un plan para poder habilitar más camas en caso de que fueran necesarias.

Tras precisar que la incidencia de la gripe en la región está por debajo de la media nacional, ha reiterado que la población debe estar tranquila, aunque ha admitido que este año la gripe parece que viene un poquito "más grave, sobre todo en pacientes mayores".

"Los ciudadanos pueden estar tranquilos, reciben la atención que merecen y lo único pues pedir paciencia porque cuando hay más avalancha evidentemente hay más actividad que realizar pero tenemos contratadas las personas oportunas", ha agregado el titular regional de Sanidad, que ha defendido que el problema del hospital de Toledo es "de estructura".

NUEVO HOSPITAL

Sobre las obras del nuevo hospital de la capital regional, después de que el PP hable de paralización, el consejero de Sanidad ha dicho que "por supuesto" el Hospital de Toledo está en obras y que siguen trabajando en el contrato y en el plan funcional.

"El Ayuntamiento lo tiene porque está dando sus ultimas pinceladas para la licencia y no tengo nada más que decir que asegurar que vamos a cumplir el plazo que dijimos de los siguiente 30 ó 36 meses", ha concluido.

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández, ha realizado estas manifestaciones, a preguntas de los medios, antes de inaugurar el Congreso de Formación de la Sociedad Española de Cirugía Ocular Implanto Refractiva.