Cs pedirá en el Parlamento un calendario de medidas y recursos para la sanidad y que "no se discrimine" a Huelva

El diputado autonómico y portavoz de Ciudadanos en la provincia de Huelva, Julio Díaz, ha asegurado este viernes que su formación en el debate monográfico que se celebrará el próximo miércoles sobre la sanidad en el Parlamento andaluz pedirá un calendario de medidas concretas y los recursos necesarios para el ámbito sanitario andaluz, así como que "no se discrimine a Huelva".

En rueda de prensa, Julio Díaz ha dejado claro que "Ciudadanos no va a permitir que a Huelva se le discrimine", tras ser preguntado por las circunstancias de Granada, donde la Junta ya ha llegado a un acuerdo para que la ciudad cuente con dos áreas hospitalarias y dos gerencias distintas que se correspondan con las de los hospitales Clínico San Cecilio y Virgen de las Nieves antes de la fusión.

Al respecto, ha precisado que "Huelva tiene unas necesidades que Granada tiene cubiertas", por lo que ha insistido en que preguntarán en el Parlamento "por qué se prioriza Granada y Huelva no, cuando esta provincia arrastra un déficit sanitario histórico".

En este sentido, preguntado también por la posible manifestación anunciada por la plataforma 'Huelva, por una sanidad pública digna' en el caso de que no se llegue a un acuerdo en Huelva, ha abogado por "esperar al resultado del debate", indicando además que su grupo "no descarta nada", así como que estas movilizaciones "no son políticas".

"Queremos una sanidad de primera y Huelva no se puede quedar detrás", ha enfatizado Díaz, quien ha remarcado que "la Junta tiene que tener el mismo nivel de implicación con soluciones concretas para que Huelva no sea menos. El Gobierno andaluz tiene que hacer este esfuerzo".

Por otro lado, Julio Díaz se ha referido a otras iniciativas que han registrado en la Cámara andaluza relacionadas con la provincia de Huelva, entre las que destacan conocer el papel de la Junta en la mediación por el área logística de Majarabique entre los puertos de Huelva y Sevilla; la situación de las infraestructuras y del centro hospitalario de alta resolución (chare) de Lepe.

Al respecto, ha lamentado "el mal hacer" del convenio entre la Junta y el Ayuntamiento de la localidad para la construcción de los accesos por parte del ente municipal y ha asegurado que el fin es que "aclaren en que momento se encuentra este hospital, así como que cuando se abran las puertas el mismo, esté dotado".

VALORACIÓN DEL EGOPA

En otro orden de cosas, Julio Díaz ha subrayado "el crecimiento imparable" de su formación política en Andalucía según la estimación de voto por provincias del Estudio General de Opinión Pública de Andalucía (Egopa) de invierno 2017, realizado por el Centro de Análisis y Documentación Política y Electoral de Andalucía (Cadpea), dependiente de la Universidad de Granada (UGR).

En esta línea, ha destacado también que el presidente y portavoz del grupo de Ciudadanos en el Parlamento andaluz, Juan Marín, "sea el líder político andaluz más valorado en las provincias, con un nivel de conocimiento muy bajo", y en Huelva sea "el segundo más valorado".

A su vez, el estudio sitúa a Ciudadanos como la tercera fuerza política en la provincia onubense, lo que pone de manifiesto, a su juicio, que "estamos haciendo un buen trabajo, en pleno proceso de implantación en la provincia".

Por último, ha lamentado "el sentimiento de desconfianza" que tienen los andaluces hacia la clase política, indicando al respecto que su formación, "que da estabilidad, está empeñada en limpiar las instituciones y hacerlas más fuertes".