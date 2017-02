La Diputación de Málaga, dispuesta a financiar parte de un nuevo hospital en los terrenos del Civil

Etiquetas

El equipo de gobierno y la oposición ratifican el acuerdo para ceder a la Junta el espacio si hay proyecto, plazos y sin desmantelar otros

El presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo, ha anunciado la disposición de la Administración provincial de aportar financiación para que la capital cuente con un nuevo equipamiento sanitario en los terrenos del Hospital Civil, también propiedad de esta institución y que tanto el equipo de gobierno como la oposición acordaron por unanimidad en el pleno del pasado lunes, siempre y cuando se establezca un calendario de ejecución y financiación y sin que suponga una merma en los servicios y equipamientos actuales.

Bendodo, junto a los portavoces de PSOE, PP y Málaga Ahora, Francisco Conejo, María Francisca Caracuel y Rosa Galindo, respectivamente; y las diputadas de Ciudadanos, Teresa Pardo, e IU Para la Gente, Teresa Sánchez, han comparecido juntos en el aparcamiento del Hospital Civil, que sería el lugar que parece que cuenta con el consenso de los profesionales para levantar un nuevo hospital en la ciudad.

Así, el presidente de la Diputación ha indicado que la situación económica de la institución es "buena", con una deuda financiera que se prevé que sea cero en 2018; de ahí que haya tendido la mano a la Junta de Andalucía para colaborar en la financiación de un nuevo equipamiento sanitario, tal y como ha realizado con otros de la provincia como los ocho millones aportados para el Hospital del Guadalhorce; el 15 por ciento presupuestado para la financiación del futuro Centro Hospitalario de Alta Resolución de Estepona o la disposición también con los accesos al Hospital de la Serranía de Ronda.

Bendodo ha incidido en que la reivindicación del tercer hospital en Málaga es "un clamor ciudadano", añadiendo que si la Junta de Andalucía, de manera consensuada con los profesionales sanitarios y los agentes sociales, "ve acertada la opción de los terrenos en el Hospital Civil estamos dispuestos a cederlos pero con las garantías de compromiso, presupuesto, proyecto de ejecución y puesta en servicio de un nuevo hospital sin que suponga desmantelar otra infraestructura".

"No solo ofrecemos estos terrenos; si es necesaria una ayuda económica, aquí estamos; no hacemos nada que no hayamos hecho antes", ha dicho, añadiendo que aún no puede concretar ni cantidad ni porcentaje porque no existe ningún proyecto en estos momentos. Pero ha reiterado que este nuevo hospital vendría a "sumar, no a sustituir".

Los portavoces de los grupos de la oposición se han mostrado de acuerdo con esa opción de financiar parte del equipamiento sanitario, aunque Málaga Ahora ha recordado que hay que abordar también otras preocupaciones como la limpieza o las reivindicaciones de los trabajadores.

Mientras tanto, Sánchez, de IU Para la Gente, ha sostenido que la Administración local debe contar con más financiación para prestar los servicios que la población necesita; y Pardo, de Ciudadanos, ha asegurado que tienen un "compromiso pleno con la sanidad", por lo que "si es necesario financiarlo, dentro de una racionalización, lo apoyaremos".

También se ha mostrado de acuerdo el socialista Francisco Conejo, quien ha recordado que en estos momentos aún no hay una hoja de ruta definida sino una opinión de profesionales de la sanidad malagueña que la Junta de Andalucía no ha visto con malos ojos. "Será la mesa creada la que decida el proyecto a llevar a cabo y, a partir de ahí, si hay consenso se establecerá financiación y un calendario", ha agregado.

Conejo sí ha recalcado que la Junta de Andalucía tiene "plena disposición", añadiendo la importancia de empezar con este proyecto por los cimientos, atendiendo la opinión de los profesionales. En este punto, cuestionado por los anuncios que llevan años realizándose sobre un macrohospital, el socialista ha apuntado que ahora se está "en una realidad diferente".

"Todos estamos detrás de esta iniciativa y vamos a asumir un compromiso serio, a la altura del momento, buscando el consenso", ha apostillado, destacando también la importancia de que todos los grupos de la oposición estén de acuerdo con la cesión de los terrenos de forma gratuita a la Junta para levantar en los mismos un nuevo hospital. A su juicio, "lo importante" es que la Junta y los profesionales consensúen qué hospital construir.

RECLAMAN UN "COMPROMISO CLARO" DE LA JUNTA

Bendodo ha agradecido a todos los grupos de la oposición en la Diputación el apoyo y respaldo a la cesión de los terrenos, añadiendo que "todos los partidos vamos en el mismo sentido: hace falta potenciar la sanidad pública".

Ha recordado que Málaga está "a la cola" de la sanidad andaluza y necesitaría 400 camas más para equipararse a la media andaluza, y 800 para la media española. Esto evidencia, en su opinión, que las necesidades sanitarias "son realmente acuciantes".

"Este mandato la Diputación quiere estar más cerca que nunca de las necesidades de los malagueños", ha apuntado, recordando la colaboración con otros nuevos centros hospitalarios de la provincia.

La portavoz de Málaga Ahora ha apuntado que la Junta, tras este acuerdo en la Diputación, debe "mostrar un compromiso claro" con el nuevo hospital y con el conjunto de la sanidad malagueña, "empezando por poner al cien por cien la capacidad de los hospitales" de la provincia.

Teresa Sánchez ha mostrado el apoyo de IU a la sanidad pública, incidiendo en que apoyan la cesión de los terrenos del Hospital Civil "para el tercer hospital, no para una suma de hospitales". "Necesitamos más servicios y que al personal sanitario se le devuelvan todos los derechos, no sólo infraestructuras", ha apostillado.

Según la diputada de Ciudadanos, Teresa Pardo, es momento de que el Gobierno andaluz "se comprometa ahora con un cronograma" para ejecutar el nuevo hospital sin que eso suponga "la merma de otros servicios".

Para el socialista Francisco Conejo, esta imagen de consenso evidencia que "nos une el interés general más allá de los partidos", y ha añadido que ese consenso "debe ser el ánimo de todos los grupos, el consenso que debe avalar la mejor opción de los profesionales, de los expertos". Por tanto, ha considerado que si en la mesa de trabajo entre la Junta y los sanitarios se decide que la nueva infraestructura hospitalaria debería ir en los terrenos del Civil los terrenos ya los dispondrían gracias a la cesión de Diputación.

"Lo importante es que la Junta y los profesionales consensúen qué infraestructura necesita Málaga. Es un momento histórico para que seamos ejemplo y que lo que se decida sea por consenso, a poder ser unánime", ha recalcado.

En este sentido, ha asegurado que el PSOE trabajará en ello: "la sanidad no debe ser un elemento de confrontación ni de debate político", añadiendo que si los cimientos se ponen "desde el acuerdo, tenemos una hoja de ruta clara".