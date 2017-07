EXPERTOS RECOMIENDAN NUEVAS MEDICIONES EN EL TEST DE ALIENTO EN DESÓRDENES GASTROINTESTINALES

Etiquetas

El Colegio Americano de Gastroenterología ha recomendado medir no sólo los niveles de hidrógeno, sino también los de metano y dióxido de carbono, en los test de aliento para un mejor diagnóstico de desórdenes gastrointestinales, en un estudio cuyos resultados se han publicado en la revista ‘The American Journal of Gastroenterology’.Según informó este lunes el Colegio Americano, el consenso internacional ayudará a estandarizar tanto la indicación, la preparación y la realización de los test de aliento como la interpretación de los resultados en la práctica clínica diaria. Para el doctor José Luis Domínguez, especialista en Aparato Digestivo del Hospital Alto Guadalquivir de Andújar (Jaén), este tipo de publicaciones son muy importantes para establecer protocolos uniformes, ya que “cada día más, en nuestra práctica clínica realizamos un mayor número de test de aliento para el diagnóstico de enfermedades como la malabsorción a determinados azúcares de las comidas como la lactosa y la fructosa, y el sobrecrecimiento bacteriano. Sin embargo, para estos procedimientos no existía uniformidad ni en la indicación, preparación y realización de los test ni en la interpretación de los resultados”. “Para evitar esta heterogeneidad, en 2005 y 2009 se realizaron a nivel europeo dos reuniones para unificar criterios. Ahora, en este consenso norteamericano se actualiza el conocimiento en la materia y, como novedad, se pone en valor el papel de la medición de los niveles de metano y dióxido de carbono así como su interpretación”, añadió. Con la publicación de este consenso, los especialistas que utilizan test para medir no sólo el hidrógeno sino también el metano y el dióxido de carbono “han podido comprobar la importancia que le daban a estas mediciones”, subrayó el doctor Domínguez. “Ya no sólo porque disminuye el número de falsos negativos del test en aquellos pacientes con una flora intestinal más productora de metano, consumidora de hidrógeno, sino por hacer más fiable el resultado final de la prueba al ajustarla a los niveles de dióxido de carbono”, explicó.