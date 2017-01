Errejón avisa de que los recortes en sanidad pueden salir "muy caros" y que España está retrocediendo en el SNS

Etiquetas

El secretario Político de Podemos, Íñigo Errejón, ha avisado de que los recortes en sanidad pueden salir "muy caros" y que España está retrocediendo en un sistema sanitario del que habría que estar "orgullosos".

Errejón se ha pronunciado así en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, en relación a la muerte, el pasado domingo, de una niña de ocho años en el Hospital de Blanes (Girona) cuando esperaba una ambulancia para ser trasladada al Hospital Josep Trueta de Girona.

Un caso del que el dirigente de Podemos ha reconocido no saber por qué se ha producido, si bien ha recordado que en Cataluña se han perdido 1.100 puestos de trabajo de médicos y unas 800 camas hospitalarias.

"Yo no sé si esto tiene o no relación, pero creo que la sanidad es uno de los sectores en el que no puedes escatimar, básicamente porque la sanidad es un sector en el que tienes que gastar todos los medios posibles para hacer diagnósticos y tratar", ha recalcado.