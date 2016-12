UN 20% DE LAS FAMILIAS MADRILEÑAS DICEN 'NO' A LA DONACIÓN

Etiquetas

España es líder mundial en donación y trasplante. Sin embargo, aproximadamente un 20% de las familias que podrían ser donantes en la Comunidad de Madrid dicen 'no' a la donación, según informó la Oficina Regional de Trasplantes con datos correspondientes a 2015.La gran mayoría de estas familias, según informó el Hospital Universitario La Paz, no habían hablado antes del tema. Por este motivo, considera que una adecuada sensibilización de la sociedad lograría mejorar las tasas de donación, haciendo posible que más personas puedan tener acceso al trasplante de órganos para salvar sus vidas.La Paz ha puesto en marcha una nueva campaña de sensibilización en el marco del proyecto 'Negativas cero', que tiene el objetivo de conseguir que nadie diga 'no' a la donación de órganos. El objetivo es concienciar a la población en esta época de regalos sobre la necesidad de donar.La campaña consta de un vídeo, que se suma al lanzado en 2015 y que muestra toda la vida que es posible gracias a la donación. En él, cuatro protagonistas muestran cómo gracias a haber recibido un trasplante han podido seguir viviendo.Cada año, miles de personas siguen adelante con su proyecto de vida gracias al trasplante, tanto ellos como su entorno. En La Paz se realizaron el año pasado 136 trasplantes de órgano sólido y en lo que llevamos de año se han llevado a cabo 199 trasplantes, casi la mitad en niños.El tiempo de espera en ocasiones es prolongado y algunos de los niños que están en lista de espera no llegan a ser trasplantados. Actualmente, 111 personas están esperando recibir un órgano en este hospital, un 17% de las cuales son niños.