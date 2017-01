Gerente confía en que sindicatos se mantengan en el acuerdo por dos hospitales porque su "compromiso es firme"

Etiquetas

La directora gerente del Complejo Hospitalario Universitario de Granada, Cristina López Espada, se ha mostrado confiada en que los cuatro sindicatos que firmaron el acuerdo con Salud por "dos hospitales completos" se mantengan en el mismo, y ha recalcado que su "compromiso es firme".

"Tengo un compromiso y un acuerdo con ellos por dos hospitales completos", ha explicado Cristina López Espada en declaraciones a los medios, en el acto de inauguración de las II Jornadas Internacionales de Logopedia Clínica Hospitalaria, acerca de la reunión que mantienen este viernes estos sindicatos --UGT, CCOO, CSIF y Satse-- para abordar las negociaciones que se están siguiendo para la reordenación sanitaria.

López Espada ha pedido a estas organizaciones "confianza" pues la comisión técnica conformada con miembros de la Junta Facultativa y de Enfermería para el diseño de los dos hospitales está trabajando desde el lunes en ello.

En el desarrollo de estas reuniones se crean "divergencias" pero "hay que dejarlos trabajar, no meterse en su trabajo", ha añadido la gerente del complejo hospitalario que se ha declarado "optimista" después de una semana de reuniones de esta comisión "intentando dilucidar y encontrar la mejor forma para diseñar esos dos hospitales completos".

En este sentido, ha indicado que la mayoría de los miembros de la comisión --conformada en un inicio por 20 profesionales-- siguen formando parte de ella y que tiene constancia de que "existen solamente dos profesionales que han manifestado su voluntad de dejar de participar"

"Las posturas se pueden poner a veces tensas", ha afirmado en alusión a las "dificultades" que reconoce existen en esta comisión técnica de la que no forma parte. "Solamente me presenté, voy e iré todas las veces que ellos me lo requieran para cualquier información técnica que precisen", ha señalado Cristina López Espada para añadir que "lo que se decide, habla y se dice dentro yo no lo conozco y, de verdad, creo que debería de mantenerse dentro de ese ámbito puesto que evidentemente manejan información técnica y profesional".