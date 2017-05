El Hospital de Granollers introduce robots en la asistencia doméstica de pacientes

Etiquetas

El Hospital General de Granollers ha introducido robots inteligentes para realizar asistencia sanitaria en el campo del envejecimiento activo y saludable que ofrece soluciones domóticas para personas de la tercera edad que viven de forma independiente o en residencias y también como un sistema de monitorización de la salud.

Se trata del proyecto europeo 'Robots in Assisted Living Environments: Unobstrusive, efficient, reliable and modular solutions for independent aging' (Radio), incluido dentro del programa Horizonte 2020 de la Unión Europea y en el que el hospital participa como centro de pruebas, según ha informado este martes en un comunicado.

El robot tiene la función de asistente, desempeñando tareas cotidianas como buscar las llaves, las gafas y apagar la luz, entre otros cometidos, mediante una "interfaz intuitiva y visual o mediante la voz", además cuenta con unas rutinas programadas como aspirar el suelo y llevar la medicación, siguiendo la prescripción médica.

La programación de estas tareas pueden hacerlas los mismos usuarios, un familiar y el propio médico, además de asistir también sirve como un sistema de monitorización de la salud, debido a que "recoge y analiza datos psicológicos y de comportamiento" que facilitan el diagnóstico y permite una solución rápida.

La iniciativa se está llevando a cabo en el Centro Geriátrico Adolfo Montañá Riera, vinculado al Hospital General de Granollers, y está previsto que se realice durante este mes de mayo y hasta junio y en una segunda fase en otoño --octubre y noviembre--, con una participación total de 24 pacientes.