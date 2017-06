IU denuncia "temperaturas inasumibles" en un centro de especialidades médicas de Leganés por falta de aire acondicionado

Etiquetas

El complejo cuenta con instalación de climatización pero está desactivada, según Bejarano

El concejal de IU-CM en el Ayuntamiento de Leganés y miembro de la Comisión de Sanidad de la Federación Madrileña de Municipios (FMM), Rubén Bejarano, ha denunciado este jueves que los profesionales y pacientes del centro de especialidades 'María Ángeles López Gómez' sufrirán un año más "temperaturas inasumibles" por falta de aire acondicionado.

El edil ha visitado el complejo médico --el mayor del municipio tras el Hospital Severo Ochoa-- y ha comprobado la situación del personal ante esta ola de calor, con ventiladores portátiles en las consultas para intentar rebajar unos grados la temperatura.

Bejarano ha asegurado que han sido muchos los profesionales que le han transmitido su malestar por esta situación, ya que el centro cuenta con una completa instalación de climatización, tanto en el interior de las consultas como en las zonas de espera de los pacientes.

"No es posible mantener esta situación en un centro con mucha presión asistencial, con muchos usuarios a diario, y con una instalación que no se pone en marcha", ha declarado Rubén Bejarano, quien ha dicho que la Consejería del área es conocedora de este hecho, pero que "no lo considera una prioridad".

Por ello, el concejal ha pedido al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Jesús Sánchez Martos, que "se ponga a trabajar" y que se deje de "ocurrencias como las de pedir a los ciudadanos que hagan abanicos de papel para combatir el papel".

Por otro lado, Bejarano ha denunciado también que en la región "hay profesionales de atención primaria que están realizando ecografías en sus consultas, que se están también derivando consultas de atención especializada a otros centros situados en localidades distintas a la residencia de los usuarios, que hay una alarmante escasez de camas de media y larga estancia en los hospitales y que las listas de espera de operaciones y pruebas diagnósticas están en cifras récord".