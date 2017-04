La Junta responde al PP que está cumpliendo "de forma escrupulosa" los plazos para el nuevo mapa sanitario

Etiquetas

El Gobierno andaluz está cumpliendo "de forma escrupulosa" los plazos acordados con las plataformas y los profesionales para que Granada tenga dos hospitales completos, según ha señalado este miércoles la Delegación Territorial de Salud de la Junta en un comunicado en respuesta al Partido Popular sobre este tema.

En el comunicado, se señala que el parlamentario andaluz del PP, Vicente Valero, "hace flaco favor a los granadinos y granadinas, a los que se debe, al intentar provocar un malestar social innecesario".

En este sentido, el propio consejero de Salud, Aquilino Alonso, informó en el Parlamento andaluz que "en ningún caso se ha modificado el cronograma del proceso y que se siguen manteniendo reuniones permanentemente con los interlocutores de los distintos colectivos con un objetivo básico que al PP parece no preocuparle, pero que para la administración sanitaria es prioritario: la seguridad del paciente".

Así, detalla Salud, antes del 30 de junio se trasladarán del Clínico al Hospital del Campus de la Salud las especialidades de Medicina Nuclear y Cirugía General. Junto a ello, desde el Campus de la Salud se trasladarán al Hospital de la Caleta las especialidades de Reumatología, Otorrinolaringología y Endocrinología. En mayo se adjudicarán diferentes obras, como son las de los paritorios y UVI pediátrica del Hospital del Campus de la Salud, como también las del Hospital de Día Oncológico, lo que supone un nuevo planteamiento fruto del consenso con profesionales y plataformas. También las obras del Neurotraumatológico se licitarán y adjudicarán.

Las actuaciones sujetas a obras son las únicas condicionadas en lo referente al plazo que se aprobó en el Parlamento y que el Gobierno andaluz "trabaja intensamente para cumplir", indica el comunicado que considera que el parlamentario 'popular' ha hecho "oídos sordos" a esta explicación, por lo que se le reitera que "la administración sanitaria cumple escrupulosamente con la normativa vigente en materia de contratación, frente a las actuaciones del Partido Popular en ciertas comunidades, donde según se ha dado a conocer, se han realizado adjudicaciones a dedo en infraestructuras".

"Es lamentable, cuando no triste, que el PP considere prácticas dilatorias el diálogo abierto y permanente desde la Administración sanitaria andaluza con las plataformas, los profesionales, las organizaciones sindicales y la ciudadanía", ha añadido Salud para subrayar que "la eterna búsqueda de la confrontación política, las repetidas declaraciones de desprestigio que sólo buscan el rédito electoral que no hallan en otros marcos, no ocultan, por mucho que se empeñen el señor Valero y su partido, los intereses privatizadores que tan buenos negocios han reportado a algunos representantes de su partido en otras comunidades autónomas".

El PP de Granada calificó este miércoles de "maniobra dilatoria intolerable" el plazo de la Junta de Andalucía para el nuevo mapa sanitario, que contempla dos hospitales completos.

Haciendo alusión a las informaciones periodísticas sobre un cronograma de Salud acerca de que el proceso no se completará al menos hasta el 31 de marzo de 2018, el parlamentario Vicente Valero indicó en una nota de prensa que la Junta "incumple su palabra de que ese proceso estaría finalizado el 1 de junio de 2017".