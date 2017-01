Junta dice que los 7 euros que costará al día el parking de hospital de Guadalajara es un precio "asequible y razonable"

Etiquetas

El aparcamiento subterráneo del Hospital de Guadalajara tendrá un coste máximo de 20 euros al mes para los trabajadores que opten por un bono mensual o un máximo de un euro diario por turno. Mientras, el resto de usuarios pagarán también un máximo de siete euros al día esté lo que esté y 1'08 por hora como límite, unos precios "asequibles y razonables" para el Gobierno regional.

Así lo ha constatado este lunes el delegado de la Junta en esta provincia, Alberto Rojo, que, acompañado del gerente del centro hospitalario, Lucio Cabrerizo, ha dado una rueda de prensa para informar sobre el concurso para la gestión del parking, coincidiendo con

la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de la licitación para la adjudicación del servicio.

El delegado, en su comparecencia ante los medios, ha recordado nuevamente que pese a las protestas y recogida de más de 15.000 firmas de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública para que dicho aparcamiento sea gratuito no puede ser porque "ha tenido un coste construirlo y también lo tiene el mantenimiento".

Además, ha explicado que los precios máximos establecidos son para cubrir los costes de la infraestructura y no para generar negocio pero "no es posible destinar el dinero de la Sanidad a cosas que no sean servicios básicos esenciales como es el nuevo aparcamiento".

"Todos querríamos todo gratis pero queremos que el dinero que haya se invierta en la Sanidad y que nadie se quede sin eso", ha dicho Rojo que entiende que, salvando las distancias, tampoco en el Hospital la cafetería y comer son gratis.

Igualmente, ha destacado el hecho de que en el concurso se da prioridad a las empresas y entidades sin ánimo de lucro, que trabajen con personas con discapacidad, y en este sentido ha resaltado que el pliego recoge que, al menos el 25% de los trabajadores asignados al contrato que se adjudique deberán tener algún tipo de minusvalía.

El nuevo aparcamiento supondrá la incorporación inicial al recinto hospitalario de 1.186 nuevas plazas de aparcamiento y 160 más cuando finalicen las obras del Hospital, hasta llegar a un total de 1.346.

De estas 1.186 plazas, aproximadamente 750 se destinarán al personal del centro y las algo más de 400 restantes a la ciudadanía en general.

Con este aparcamiento se busca también que las plazas exteriores actuales queden más tiempo liberadas para las personas que tiene que ir menos tiempo al Centro Hospitalario.

PLAZOS

Las empresas interesadas tienen de plazo hasta el próximo día 20 para optar a esta adjudicación. Después, en unos meses, vendrá la adjudicación del servicio y la firma del contrato, y desde ese momento el adjudicatario tendrá un plazo de tres meses para incorporar todo lo necesario para que el parking comience a funcionar y descongestione la actual situación del aparcamiento.

Según Rojo, se ha buscado un sistema que facilite el aparcamiento en el nuevo parking subterráneo fundamentalmente a los vehículos que más tiempo permanecen aparcados con el objetivo de liberar las plazas gratuitas al aire libre.

Aunque se han establecido unos precios máximos por estacionamiento para los trabajadores del Hospital de un euro por turno con la posibilidad de acceder a un abono mensual de 20 euros al mes, sin embargo, se primará a las empresas que oferten por debajo de 0'90 euros la hora. También se contempla precio fraccionado por minuto.

El contrato sale a concurso por un periodo de quince años prorrogable por cinco años más hasta un periodo máximo de 20 años.