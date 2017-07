Luis Merlo: "Estoy bien"

Etiquetas

Luis Merlo está inmensamente agradecido por todo el cariño recibido. El intérprete de La que se avecina se encuentra recuperándose del grave problema de salud que vivió hace unos días. El actor fue ingresado de urgencias la madrugada del pasado 12 de julio por una insuficiencia respiratoria. Ante la alarma que se generó, su familia emitió un comunicado explicando todo lo sucedido."Os comunicamos que el actor Luis Merlo ingresó en Urgencias del Hospital General de Villalba la madrugada del 11 al 12 de julio por un episodio de insuficiencia respiratoria. Fue trasladado a la UCI del mismo centro donde recibió sedación y respiración asistida durante unas horas. Se trata de un episodio puntual y la evolución ha sido favorable, esperando su alta en las próximas horas para continuar con toda normalidad su periodo de vacaciones e inmediatos compromisos profesionales. El actor agradece el interés mostrado por los medios de comunicación, amigos, compañeros y todos aquellos que le han apoyado de forma particular y desde las redes sociales. Igualmente agradecer a los profesionales del Hospital General de Villalba por el trato que está recibiendo de ellos", se explicaba en el comunicado de la familia Merlo.Un tremendo susto del que ya ha pasado lo peor. Ahora toca descansar y recuperarse, algo en lo que Luis Merlo está poniendo todo su esfuerzo y ganas. Además, el actor ha querido lanzar un tuit donde agradece el cariño recibido y da las gracias por todos los mensajes recibidos; en este mensaje también asegura que en veinte días ya estará listo para continuar con sus compromisos profesionales: "140 caracteres no son suficientes para agradecer tanto cariño y apoyo de amigos, seguidores, compañeros de profesión y medios de comunicación. Estoy bien, ahora toca descansar para en apenas veinte días cumplir con mis compromisos profesionales. Insisto no hay palabras para expresar lo que siente leyendo vuestros mensajes. Os quiero". Unas palabras que sirven tranquilizan a todos los fans y seguidores de uno de los actores más queridos de nuestro país.