MADRID. EXIGEN MANTENER LAS PLANTILLAS Y ESPECIALIDADES DEL HOSPITAL DE MÓSTOLES

Casi un millar de ciudadanos han exigido el mantenimiento de la plantilla y especialidades del Hospital de Móstoles (Madrid), durante la concentración celebrada este viernes convocada por el Sindicato de Enfermería (Satse) junto con otras organizaciones sindicales y sociales.La manifestación se convocó ante las informaciones aparecidas sobre la posible reconversión de parte de sus camas para media y larga estancia (más de un centenar) lo que podría conllevar pérdida de personal y de especialidades.Satse, presente en la reunión de la Mesa Sectorial celebrada ayer, informó de que reclamó una respuesta de la Consejería y el propio consejero se comprometió a mantener los puestos de trabajo actuales.“De hecho, el consejero avanzó que además de conservar la actual plantilla, se llevará a cabo una inversión económica importante, ya que se van a remodelar quirófanos y paritorios”, detalló el sindicato, que añadió que el consejero afirmó que no se iba a minorar la Cartera de Servicios actual, por lo que los ciudadanos no iban a verse afectados.Asimismo, el sindicato explicó que desde la Consejería se está llevando a cabo un estudio de indicadores clínicos sobre camas de media y larga estancia en varios hospitales de la región, entre ellos el de Móstoles.Por último, Satse hizo hincapié en que “hay líneas rojas que no pueden ser traspasadas” y que, en el caso del Hospital de Móstoles, “pasan por el mantenimiento de las plantillas y de las especialidades actuales”.