Más de 1.200 personas participarán este domingo en la caminata solidaria 'Magic Line' de Sant Joan de Déu

Más de 1.200 personas caminarán este domingo a favor de personas en situación de vulnerabilidad en la caminata solidaria 'Magic Line' de Sant Joan de Déu en Mallorca, que finalizará con un concierto en el Parque del Mar.

Esta caminata concluye el conjunto de acciones solidarias que diversos equipos de 88 personas han llevado a cabo en los últimos meses con el fin de recaudar fondos, ha señalado el hospital.

Así pues, más de 50 voluntarios acompañarán a los participantes en los denominados 'Kilómetros de ilusiones', repartidos en recorridos de 3, 10 y 25 kilómetros, en los que podrán disfrutar de varias animaciones.

Además, los participantes podrán entrar de forma gratuita en el Museo de Arte Contemporáneo Es Baluard de Palma.

Los fondos recaudados irán a parar a los dos centros Sant Joan de Déu que hay en Mallorca, el hospital y la Fundación Sant Joan de Déu de servicios sociales. Estos dos centros atienden a personas en situación de dependencia, sin hogar o de exclusión social.

Otra parte de los fondos se destinará a una de las entidades colaboradoras que también trabaja con personas en situación de vulnerabilidad, según Sant Joan de Déu.

Desde la organización han señalado que estos fondos les permiten dar respuesta a las necesidades de los colectivos con los que trabajan. En el hospital, implementando terapias complementarias que contribuyen a la rehabilitación de los pacientes -como el arte terapia, la musicoterapia, la terapia asistida con animales o las actividades físicas adaptadas- y en la Fundación con pisos de alquiler social, refuerzo escolar y actividades de sensibilización.

FIESTA FINAL EN EL PARQUE DEL MAR

A partir de las 12.00 horas y coincidiendo con la llegada de los primeros participantes al Parque del Mar, se ha organizado un encuentro de entidades y animaciones infantiles. Además, aquellos que quieran podrán complementar sus comidas en las 'food trucks' que habrá en el parque.

La caminata finalizará con el concierto solidario 'Música para la inclusión' a las 15.00 horas, en el que habrá música variada para todas las edades.

El concierto contará con las actuaciones de Lenny Zakatek, vocalista de Alan Parson's Project, músicos luchadores como Still Morris o grupos como Son and the Holy Ghosts o Hombres Pájaro.