María Teresa Campos acude a una cita con el fisioterapeuta

María Teresa Campos se encuentra muy feliz, no sólo porque ya se ha recuperad de sus problemas de salud sino también por poder disfrutar nuevamente de la compañía de Edmundo.

La popular presentadora sufrió un ictus el pasado 16 de mayo que le afectó al nervio óptico y por lo que estuvo ingresada unos días y posteriormente se vio obligada a permanecer en reposo en casa y llevar un parche, pero dieciséis días después volvió a recuperar la visión y ahora se encuentra completamente recuperada aunque tiene que acudir a revisiones periódicas.

MARÍA TERESA CAMPOS ACUDIÓ A LA CLÍNICA DE LA LUZ ACOMPAÑADA DE SU CHOFER, GUSTAVO

El pasado lunes la popular presentadora acudió a la clínica de La Luz para una cita con el fisioterapeuta y lo hizo acompañada de su chofer Gustavo que apenas se separa de ella y que fue una de las personas que le ayudó cuando tuvo el ictus.

MARÍA TERESA CAMPOS: "ESTE VERANO NO QUIERO VIAJAR MUCHO"

CHANCE: ¿Cómo estás?

MARÍA TERESA CAMPOS: Estoy bien, sólo vengo al fisio, no vengo a nada más.

CH: ¿Cómo te planteas este verano? Creo que no querías viajar mucho.

M.T: No, no, no.

CH: ¿Más contenta desde que está Edmundo aquí?

M.T: (Se ríe) ¿Tu qué crees?

MARÍA TERESA CAMPOS: "AHORA EDMUNDO DEBE ENGORDAR UN POQUITO"

CH: ¿Está muy guapo después de la isla ¿Cómo le ves así de delgado?

M.T: Yo creo que debe engordar un poquito.

CH: Cambiado de tema, enhorabuena por la noticia sobre la salud de Terelu que es lo verdaderamente importante.

M.T: Muchísimas gracias, eso es lo más importante para poder hacer cualquier cosa.

CH: Va a publicar una biografía ¿las has leído?

M.T: No.