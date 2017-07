Moreno reclama la variante de Arriate y lamenta los "graves problemas" de conexiones en la comarca de Ronda

Etiquetas

El líder del PP-A vuelve a exigir a la Junta que el Hospital de la Serranía funcione al completo y dice que Díaz es "una pésima gestora"

El presidente del PP de Andalucía, Juanma Moreno, ha reclamado de nuevo a la Junta la construcción de la variante de la localidad malagueña de Arriate, una obra iniciada en 2009 y que se pretendía retomar este pasado mes de junio. Así, el 'popular' ha criticado los "gravísimos problemas" de conexiones en la comarca de Ronda que "perjudican" su crecimiento.

El objetivo de esta actuación es mejorar la conectividad entre los municipios de Setenil de las Bodegas, en Cádiz; y Arriate con Ronda, ambos en la provincia de Málaga. Para Moreno, es exigir "algo que nos corresponde y que es sensato porque es una de las comarcas con más potencial agrícola, turístico y de patrimonio pero que está teniendo un gravísimo problema de comunicación que está afectando de manera muy especial a habitantes de los municipios menores".

Ha lamentado que se esté "construyendo una Andalucía de primera y de segunda" que está llevando a "una despoblación en esta comarca porque no tienen las redes viarias que le corresponden y muchos jóvenes se van a buscar oportunidades" a otros lugares.

Para Moreno, a pesar de que cada vez hay más turismo de interior en la provincia de Málaga, hay "un muro de carreteras del siglo XIX que hacen una penuria el llegar a esos municipios que son bellísimos".

El líder del PP andaluz ha recordado la década de reivindicaciones del PP sobre esta variante y la inclusión año a año de enmiendas en el presupuesto "pero siempre nos dicen que no el resto de grupos: PSOE, Ciudadanos e IU", por lo que ha resaltado el que la sociedad "se movilice y se levante contra una injusticia palmaria y que reivindique lo que es suyo, una mejora en la red de infraestructuras".

Moreno ha reclamado al Gobierno autonómico un plan de infraestructuras, modernización, instalación, conservación y apertura de la red viaria de la comarca rondeña y, especialmente, de la variante de Arriate, aspecto sobre el que se cuestionó en el último pleno del Parlamento andaluz.

En este sentido, se ha puesto a disposición de los integrantes de la plataforma que reclama esta actuación para seguir reivindicando en el Parlamento de Andalucía y ha reiterado que la conexión entre Ronda y Antequera es "vital", al igual que entre la Ciudad del Tajo y San Pedro Alcántara, en Marbella (Málaga). En opinión de Moreno hay que acometer "infraestructuras básicas para que la comarca de Ronda prospere y tenga más beneficios".

RECLAMA UN HOSPITAL DE RONDA AL CIEN POR CIEN

Por otro lado, cuestionado por la situación del Hospital de la Serranía de Ronda y el hecho de que los ascensores no tengan las medidas suficientes para llevar camillas y que aún no se le haya dado una solución, Juanma Moreno ha reiterado que es "evidente" que la Junta "es una incumplidora de sus compromisos".

Este centro hospitalario, ha recalcado, es resultado de "20 años de lucha y pelea de la sociedad rondeña", lamentando que las cosas "no se hacen bien porque no se gestiona, no se trabaja". Así ha aludido a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, a la que ha calificado de "mala, pésima gestora".

"Eso lo pagamos el conjunto de los andaluces, hay una falta de planificación y de organización en la gestión sanitaria que nos ha llevado a un ridículo", ha dicho en referencia a esos problemas en los ascensores que, ha lamentado, se haya dado a conocer también a nivel internacional.

Para Moreno, "hay una falta de planificación", exigiendo que "de una vez por todas exijamos que el Hospital de Ronda funcione al cien por cien", ya que "sigue incompleto"; y que se dispongan los medios tanto materiales como necesarios y este centro sanitario dé servicio al conjunto de la comarca.