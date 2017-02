Moreno ve "un drama" que otras instituciones tengan que "ayudar" a la Junta a construir hospitales

Etiquetas

Reclama a la Junta un compromiso "firme y por escrito" con las inversiones para el nuevo centro sanitario de la capital

El presidente del PP de Andalucía, Juanma Moreno, ha considerado "un drama" que otras instituciones como el Ayuntamiento del municipio malagueño de Estepona o la Diputación Provincial de Málaga tengan que "ayudar" a la Junta a construir hospitales "por la propia incapacidad" del Gobierno autonómico.

Así, en Málaga, tras reunirse con asociaciones de defensa de pacientes, al ser cuestionado por el consenso que parece existir entre profesionales, grupos políticos y agentes sociales para levantar un nuevo hospital en los terrenos del Civil cedidos por la Diputación, Moreno ha manifestado que las competencias en sanidad están transferidas desde 1982 y ampliadas en 1986.

Por ello, según Moreno, "no tiene sentido que 30 años después vengan otras instituciones a sacarle a la Junta las castañas del fuego", más aún, ha añadido, cuando esta Administración regional tiene un presupuesto de 33.000 millones de euros. "Menos administraciones políticas y más servicios básicos esenciales", ha apostillado.

El líder de los 'populares' andaluces ha respaldado "cualquier iniciativa" que suponga que Málaga, "que tiene el mayor déficit de camas hospitalarias", cuente con nuevas infraestructuras sanitarias "porque en esta materia ha sido muy mal tratada".

No obstante, Moreno también ha dudado de que la Junta de Andalucía vaya realmente a construir un nuevo centro hospitalario en la capital malagueña: "estoy cansado de promesas incumplidas y gran parte del descrédito de la Junta es que década tras década ha prometido una construcción que nunca ha llegado".

Ha incidido en que los hospitales Clínico y Regional están "saturados", por lo que ha instado a los dirigentes de la Junta de Andalucía a dejarse de debates y hacer "algo serio, razonable y con consenso; pero trabajemos ya".

A su juicio, el Gobierno andaluz debe comprometerse por escrito y de manera "firme y certera, con un cronograma y una previsión de inversiones". Otra cosa, ha agregado, "no me la creo y no voy a participar en debates vacíos".

Por todo ello, Moreno ha pedido a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que vaya a Málaga y se comprometa con esta infraestructura, destacando que la colaboración de la Diputación "es positiva" y recordando también que esta administración provincial colaboró con el Hospital del Guadalhorce y lo hará asimismo con el de Estepona y con los accesos al de la Serranía de Ronda, tal y como ya informó también el presidente de la institución, Elías Bendodo.