PP pedirá en el Parlamento "soluciones definitivas" para el servicio de limpieza del hospital Juan Ramón Jiménez

El Grupo Popular en el Parlamento andaluz ha solicitado en la Cámara autonómica que la Consejería de Salud ponga en marcha "soluciones definitivas y eficaces" para asegurar que se cumplen los estándares de limpieza en hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva capital.

Según informa la formación popular en una nota, el parlamentario andaluz del PP Guillermo García de Longoria ha anunciado que "el próximo jueves en la Comisión de Salud vamos a exigir a la consejera, Marina Álvarez, que aclare qué medidas tiene previstas poner en marcha para solucionar los problemas que está soportando desde hace meses el servicio de limpieza del Juan Ramón Jiménez, ya que la falta de control y la mala gestión la están pagando los pacientes y los trabajadores".

El parlamentario popular ha lamentado el hecho de que la Consejería de Salud sepa desde hace "más de un año y medio" la situación de la limpieza en el hospital "permitiendo con su falta de acción que la situación se convierta en límite".

"La Junta no ha hecho nada pese a que los propios trabajadores se lo advirtieran hace más de un año y medio y sólo cuando los problemas han salido a la luz es cuando parece que ha descubierto el grave problema y, lo que es peor, sólo cuando hay amenazas de huelga y presiones mueve ficha", ha abundado García de Longoria.

El popular ha recordado que "hemos denunciado por activa y por pasiva el estado de caos y suciedad que sufría el hospital y exigimos a la Junta que trabaje con el objetivo de asegurar que el centro hospitalario cumple con los estándares de limpieza".

Además, García de Longoria ha destacado que también se pretende que la Junta obligue a la empresa adjudicataria del servicio a que solvente la situación "inhumana" en la que desarrolla su trabajo el personal de limpieza y que se determine "el grado de incumplimiento" del contrato del servicio de limpieza por parte de la empresa adjudicataria. En definitiva, el PP reclama que la empresa "cumpla los puntos por los que se le otorgó el concurso".

Como ha subrayado el parlamentario, en el hospital Juan Ramón Jiménez durante estos años "y debido a esta situación, la suciedad y la tensión han crecido y el centro es un polvorín asistencial y laboral en el que los trabajadores y pacientes son las víctimas".

Este servicio, ha agregado, "es uno de los más importantes puesto que un hospital debe estar limpio y la limpieza en esta instalación es también salud". "Pues bien la situación es insostenible y ya los trabajadores y pacientes no pueden aguantar más", ha detallado García de Longoria.

"Durante este tiempo, se han dado situaciones extremas como ratones, suciedad, se han producido agresiones porque los trabajadores humanamente no pueden hacer más e, incluso, familiares de pacientes han tenido que comprar productos de limpieza de la calle", ha censurado el popular, quien ha incidido en que "estamos hablando de la limpieza pero sobre todo de higiene y salud".

El parlamentario, de igual modo, ha recordado que el 27 junio 2015 se hace cargo una empresa del servicio de limpieza y ya en febrero de 2016 los trabajadores trasladaron un escrito a la Consejería de Salud y a la anterior gerencia del Hospital donde advertían "de que no se responsabilizaban de lo que pudiera ocurrir porque no podían y no aguantaban más".

"Es evidente que la empresa incumple desde el principio este contrato y la Consejería de Salud debe tomar medidas para que el servicio se dé con garantías de una vez", ha apuntado el popular.

Todo esto repercute "en la calidad del servicio" que se presta ya que "pese a la eficacia y profesionalidad de los trabajadores, si una persona tiene que hacer el doble del trabajo, es imposible que lo haga igual que antes, y esto lo sufren los usuarios diariamente, especialmente los fines de semana", ha concluido García de Longoria.