El PP afirma que Susana Díaz "ha ayudado" a que en Málaga haya "más camas sanitarias privadas que públicas"

El portavoz del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha alertado este jueves de que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, "ha ayudado a que en Málaga haya más camas sanitarias privadas que públicas", debido a "la mala gestión del PSOE al frente del Gobierno andaluz", y según ha agregado, "condenando a Málaga a ser la última provincia de Andalucía en camas hospitalarias".

"Durante la crisis, el único sector que, lejos de verse resentido, incluso ha crecido y aumentado, es el de la sanidad privada en Málaga", ha señalado el dirigente 'popular' en rueda de prensa, donde ha apuntado que Díaz "se ha convertido en la principal patrocinadora del sector privado".

En este sentido, Carmona ha celebrado la "apuesta privada" por la sanidad en Málaga, "gracias a la cual contamos con unos excelentes centros hospitalarios y profesionales". No obstante, ha lamentado que esta se produzca "porque el Gobierno andaluz no ha cumplido con su obligación".

Según ha indicado Carmona, Málaga cuenta actualmente con el 45 por ciento de las camas privadas de toda Andalucía, siendo la tercera provincia española, tras Madrid y Barcelona, con mayor planta hospitalaria privada.

Al respecto, ha advertido que "si no fuera por el sector privado y por los profesionales de la sanidad pública, el sistema no se mantendría en pie". "Son ellos los que han conseguido mantener el nivel del servicio sanitario que se presta, y son ellos, pese a los desméritos del Gobierno andaluz, los que han conseguido que nuestra sanidad no entre en colapso", ha criticado.

"Es un síntoma más de la mala gestión de la sanidad pública en Andalucía en general, y en Málaga en particular", ha subrayado, apuntando que en los últimos años ha habido "numerosas dimisiones" por parte de gerentes del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y de hospitales públicos "hartos de tapar las vergüenzas de la política sanitaria del Gobierno andaluz".

Igualmente, el portavoz de los 'populares' malagueños se ha hecho eco de los datos del Sindicato Médico Málaga (SMM), que ha alertado la falta de 128 médicos, más 32 de la especialidad de pediatría, y que deben ser cubiertos "de forma urgente".

"A ello se añade que próximamente se va a producir la jubilación del 35 por ciento de los médicos de atención primaria, más del 70 por ciento de ellos en el distrito sanitario de Málaga, lo que supondrá pasar de una plantilla de 350 a tan sólo de 215", ha advertido.

REPROBACIÓN A DÍAZ

Por todo ello, Carmona ha asegurado que Susana Díaz "merece una reprobación por parte de los malagueños por su pésima gestión al frente de la sanidad pública". "Seguimos siendo la última provincia andaluza en camas hospitalarias por habitante, la última en enfermeros por habitante y en la que mayor lista de espera hay para poder ser intervenidos quirúrgicamente", ha detallado.

El dirigente 'popular' teme que esta situación se agrave aún más en los meses de verano, "cuando los efectivos sanitarios deberían aumentar debido a que en Málaga la población se multiplica durante el periodo estival". No obstante, ha dicho que "la realidad es diferente y ya ha comenzado junio y aún el SAS sigue sin concretar el sistema de sustituciones de profesionales durante el verano".

"La Junta cierra los ojos, tapa la realidad y mientras tanto se van sucediendo veranos catastróficos con cierres de plantas y camas", ha criticado, preguntándose si "cerrar plantas en verano en Málaga, cuando más población hay, no es estar ciego ante la realidad".

Por último, Carmona ha considerado que esta reducción del servicio "puede ser una buena opción en Sevilla, pero no en una zona costera que multiplica su población estos meses".