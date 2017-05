PP urge actuar ante "colapso" del Virgen de Rocío y alerta de 14 millones para infraestructuras "sin ejecutar"

Etiquetas

La parlamentaria del PP Patricia del Pozo ha exigido a la Junta de Andalucía que tome medidas ante la situación de "caída libre" que asegura que sufre la sanidad en la provincia, poniendo como ejemplo el "colapso" del área de observación de las urgencias del Hospital Virgen del Rocío en la capital andaluza, a la par que advierte de que de los 23 millones presupuestados por la Administración regional para infraestructuras sanitarias en la provincia en 2016, "Sólo se han ejecutado nueve millones", un 39 por ciento.

Del Pozo ha mostrado su "preocupación" por la situación del Virgen del Rocío y señala que la sanidad en la provincia "sigue sin tener la atención que necesita" por parte de la Junta de Andalucía. "Hace varios años que entramos en caída libre y no logramos remontar la situación", indica a Europa Press.

La popular liga esta situación a los "recortes tan brutales" que afirma que ha habido este año y a los "intentos de fusiones" en la provincia, que califica como "un auténtico desastre", tras recordar que los profesionales ya advirtieron de esa situación. También, menciona la "gran politización por parte de la Junta, que ha hecho mucho daño en la provincia" y el hecho de que la Administración "no escuche a los profesionales".

Asegura que la Junta gestiona "sin hacer caso a las advertencias y llamadas de auxilio de los profesionales", recordando que en los últimos cuatro años "se han perdido 1.500 profesionales". En este sentido, aunque menciona las oposiciones convocadas, incide en que "costará años reconducir la situación ante todo el daño hecho a la sanidad".

"Han tenido que salir miles de personas a la calle para que la Junta empiece a tomar nota de lo que está sucediendo. Algunas decisiones se han tomado ya, pero no son suficientes a tenor de cómo están las urgencias y el área de observación del Virgen del Rocío, un hospital de referencia para gran parte de Andalucía y en muchas unidades", sentencia.

Del Pozo insiste en que no puede existir la "saturación actual" y critica que "faltan profesionales, no se las ejecutan las inversiones, ni se escucha a los profesionales". "Que pongan de inmediato todas las medidas necesarias para que el Virgen del Rocío vuelva a la normalidad y, si hay que reforzar personal, que lo haga, pero atiende a miles de personas y no se pueden permitir tener las urgencias colapsadas. Ha de ponerse todos los medios sobre la mesa", insiste Del Pozo, que llevará este tema al Parlamento.

"Seguimos necesitando una atención que la Junta no nos presta", concluye, urgiendo a la presidenta andaluza, Susana Díaz, "siempre de excursión", y a su responsable de Salud, Aquilino Alonso, que pongan todas las medidas necesarias para "volver a la normalidad".

En este marco, ha asegurado que "miedo da" que la situación haya llegado a ese punto teniendo en cuenta que aún no se está con el plan de verano ni hay campañas de gripe, tras poner en valor la profesionalidad del personal sanitario. "La madre de todos los recortes está por llegar y viene de la mano del plan de verano", alerta.