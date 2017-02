Plataformas en defensa de la sanidad piden el "cese inmediato" de la gerente del complejo hospitalario

Etiquetas

Las plataformas 'Trabajadores del hospital' y 'Granada por su salud' solicitan a la Consejería de Salud el "cese inmediato" de la directora gerente del Complejo Hospitalario Universitario de Granada, Cristina López Espada, así como del director médico Manuel García Montero y el director de enfermería Antonio Zurita, junto a su equipo de subdirectores, además del establecimiento de plazos y el nombramiento de nuevos interlocutores que, junto a los profesionales y representantes de los ciudadanos, "emprendan un proceso de diálogo que culmine en una solución definitiva a la situación planteada en la sanidad pública de Granada".

A través de un comunicado, las plataformas han mostrado su "sorpresa" porque, aseguran, la directora gerente "quiere retomar el trabajo con la comisión Técnica Junta Facultativa-Junta de Enfermería, constituida tras el acuerdo ya roto con los sindicatos de la Junta de Personal, para el diseño de las carteras de servicios del Complejo Hospitalario Universitario de Granada".

Además, han apuntado que desde este martes, tras el anuncio de derogación de la orden de fusión y la dimisión del viceconsejero de Salud, Martín Blanco, y el gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), José Manuel Aranda, "el escenario de trabajo debería ser otro diferente al que se venía produciendo hasta ahora", puesto que "ya son conocidas las ideas del equipo directivo actual del hospital en el sentido de continuar con el modelo de organización actual", y, por tanto, "su continuidad como interlocutores es incompatible con una negociación que lleve a una solución del problema", añaden.

Asimismo las plataformas alertan de que durante todo este miércoles "se ha continuado con la dotación de equipamiento del antiguo hospital de traumatología, en un intento de continuar ejecutando el traslado del hospital materno-infantil", toda vez que aseguran que preguntados los directivos del hospital, estos han respondido que "mientras no tengan instrucciones por escrito, continúan con su hoja de ruta para la reorganización hospitalaria".

De este modo, desde estas plataformas manifiestan que "de confirmarse estos hechos, constituyen un nuevo engaño a la ciudadanía" y solicitan a los nuevos dirigentes de la Consejería de Salud "garantías por escrito de que tras la derogación de la orden de fusión, Granada recuperará sus dos hospitales completos".

En esta línea se han manifestado también representantes de esta plataformas tras reunirse este miércoles en Sevilla con los cinco grupos políticos del Parlamento andaluz. Así, han reclamado a la Junta que los convoquen para poder formar parte de las negociaciones, que trace una hoja de ruta que termine con dos hospitales completos, a la par que han pedido las dimisiones a nivel local y han advertido que la tensión seguirá en la calle "hasta que tengamos dos hospitales completos".

En declaraciones a los periodistas a las puertas del Parlamento andaluz, la portavoz de la plataforma Granada por su Salud, Carmen Serrano, ha reclamado que la derogación de la fusión hospitalaria, aprobada este martes en Consejo de Gobierno, "sea una realidad ya" y se publique en el Boletín Oficial de la Junta.

De su lado, el presidente de Facua y también miembro de Granada por su Salud, Luis Romero, ha insistido además en reclamar al Gobierno andaluz transparencia en todo el proceso y que se facilite a las plataformas "todos los datos que pedimos para que podamos ayudar y colaborar para plantear una alternativa". "Queremos que algo que nos afecta a todos los ciudadanos puedan verse de forma cristalina", ha agregado.

Así las cosas, ha asegurado que las movilizaciones no van a cesar "hasta que el proceso no finalice" cuando ha recalcado que "la calle ha refrendado esta petición de dos hospitales completos". Romero ha afirmado que "hasta ahora no nos hemos sentido representados por el Gobierno andaluz" y que las dimisiones del viceconsejero de Salud y del gerente del SAS, "no van a quitar tensión a la calle hasta que no consigamos los dos hospitales completos".

"En Granada nos han robado un hospital, esa es la realidad, Granada contaba dos grandes hospitales y ahora tiene tres medios hospitales, es algo por lo que queremos sentarnos para llegar a la mejor solución de este problema", han agregado para apuntar que las plataformas "queremos ser parte activa de ese problema pero si el portavoz no reconoce a las plataformas es que no ha escuchado a la calle".

De su lado, el miembro de la plataforma de los trabajadores de los dos hospitales, Paco Moreno, ha insistido en que Granada lo que pide es "lo que había antes", dos hospitales completos, porque "no se puede dividir la salud" y porque "dividir las especialidades es un modelo insostenible".