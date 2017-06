Podemos pide "celeridad en el proceso de desfusión" y que Granada disponga "cuanto antes de dos hospitales"

Etiquetas

El secretario general de Podemos Granada, Alberto Matarán, se ha pronunciado en la mañana de este sábado sobre el retraso denunciado por las plataformas ciudadanas del proceso de fusión hospitalaria, y ha afirmado que la Junta de Andalucía "tiene que intervenir de forma urgente para revertir" dicha fusión hospitalaria, porque "no podemos permitir en Granada ni un día más de los problemas que está generando".

Según ha planteado el secretario general de la formación morada en un comunicado, "necesitamos eficiencia en la resolución de estos problemas y estar preparados para el verano, que es un periodo con sus retos que cumplir". "Vamos a exigir tanto a nivel parlamentario como al Ayuntamiento de Granada para que intervenga en la defensa de los ciudadanos de nuestra ciudad", ha expresado.

Por su parte, el responsable de salud de Podemos Granada, Antonio Daponte, ha explicado que al llegar el verano comienza un periodo complicado en los servicios sanitarios porque cambia la demanda y a menudo "aumenta al agudizarse ciertas dolencias", de forma que "necesitamos dos hospitales con carteras diferenciadas y urgencias finalistas y que funcionen como dos hospitales independientes con la mayor brevedad posible".

Daponte asegura que actualmente buena parte de los acuerdos que se alcanzaron entre las plataformas y la Junta de Andalucía no se han cumplido. "A día de hoy hay obras que deberían haber finalizado o tendríamos que saber cuándo finalizan y no están hechas, pero es que no sabemos cuándo van a finalizar".

Hay aspectos que Daponte considera "indispensables" y que "no están operativos", y ha incidido en que "no se han trasladado las unidades que quedan del Clínico al PTS y tampoco se ha realizado ningún traslado del PTS a Traumatología".

"Estamos en un proceso con un atraso muy grande, acercándonos a la época complicada de mucho calor, y necesitamos velocidad, solvencia y que se tomen decisiones importantes. Hay que designar las gerencias de los dos hospitales, hay que realizar los cambios en las jefaturas de los servicios clínicos, hay que darle una fecha final de contenidos finales a la fusión hospitalaria de Granada", ha concluido.