Sánchez Martos asegura que "no hay ninguna razón" para cuestionar el compromiso de la Comunidad con la sanidad pública

El consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, ha asegurado que "no hay ninguna razón" para cuestionar el compromiso del Gobierno regional con la sanidad pública.

En declaraciones tras asistir al evento Diabasket, el primer evento deportivo en España para niños con diabetes en torno al baloncesto, y en referencia a la protesta convocada por la Marea Blanca que llama este domingo a abrazar el Hospital de La Princesa y a la concentración de este sábado impulsada Plataforma de la Sanidad Pública de Aranjuez para solicitar la reapertura permanente del área denominado T-4 del Hospital del Tajo.

Al respecto, el consejero ha comentado que los promotores de la Marea Blanca solicitan la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y el cambio del Gobierno regional, una reclamación que a su juicio deben explicar con "argumentos" y con "rigor".

Frente a ello, ha asegurado que el Ejecutivo autonómico está demostrando su apuesta "por la sanidad pública" y que "no hay ninguna razón para que nadie dude de ello". "Cifuentes cumple con su compromiso de no privatizar, no externalizar y en su defensa de la sanidad pública", ha apostillado el consejero.

Respecto a la reclamación de la apertura permanente de la T-4 del Hospital del Tajo bajo el argumento de desplegar más camas en el centro, Sánchez Martos ha indicado que los propios profesionales manifestaron que este espacio del centro se utilizara para necesidades puntuales y que la T-4 es un área que se utiliza para atender a la población cuando hay previsión de aumento de demanda asistencial.

También ha recordado que el Gobierno regional no va a tomar ninguna decisión "a espaldas" de los profesionales y que la región es una de las dos autonomías que despliega tratamiento a todas las personas con hepatitis C.