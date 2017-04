El consejero de Sanidad asegura que el Plan de Salud Mental de C-LM podría estar listo en el segundo semestre de 2017

Etiquetas

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández, ha destacado que el Plan de Salud Mental de Castilla-La Mancha podría estar listo en el segundo semestre de este año, pues se trata de un plan que abarca el periodo 2017-2025.

Así lo ha manifestado Fernández, en declaraciones a los medios antes de la inauguración de la I Jornada Regional de Médicos Residentes de Salud Mental, que ha destacado que son la red de expertos y profesionales los que trabajan junto a la Fundación Sociosanitaria y la Dirección General de Planificación y Ordenación en este plan.

Con este "compromiso" para llevar a cabo este plan se persigue

la construcción de hospitales y grupos de personas que vayan a llegar a los ciudadanos con "la mejor formación y las mejores competencias" para que la salud de los castellano-manchegos sea "adecuada".

"Trabajamos duramente desde Toledo para que la red tenga espacio y suficientes lugares de concentración para que este plan de salud mental esté lo más pronto posible", ha afirmado el titular de Sanidad.

AMIANTO Y HSOPITAL

Preguntado por el papel de la Consejería de Sanidad respecto a un posible riesgo para la salud por la presencia de amianto en el barrio toledano de Santa María de Benquerencia, el consejero del ramo ha señalado que "no hay riesgo de salud". "No tenemos conocimiento de ello, si no hubiéramos actuado, sin lugar a dudas", ha afirmado.

Fernández ha querido dejar claro que la problemática con el amianto no corresponde a su departamento, sino a la Consejería de Agricultura, por lo que Sanidad tiene otro asuntos pendientes en este barrio como las obras del Hospital Universitario de Toledo, que contó con 66 personas trabajando en las mismas la semana pasada y con más de 100 que habrá a finales del mes de mayo.