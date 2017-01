Sindicatos del Hospital de Basurto se concentran para pedir una solución a los "continuos colapsos" en Urgencias

Etiquetas

Afirman que las medidas de apertura de camas y nuevas contrataciones "se tenían que hacer tomado antes"

Sindicatos del Hospital de Basurto se han concentrado este miércoles para exigir una solución a los "continuos colapsos" que sufre el servicio de Urgencias de este centro hospitalario de Bilbao, que "se ha quedado pequeño para atender las necesidades de la sociedad bilbaína".

El delegado de ELA en Osakidetza Koldo Villar ha advertido que la situación de "colapso" de los últimos días en el servicio de Urgencias de Basurto "no es puntual", sino que existe "un problema estructural en las Urgencias de Basurto, que se nos han quedado pequeñas para lo que son la necesidades de la sociedad de Bilbao".

"Lo que ha pasado estos días no es más que un reflejo de la falta de inversión que ha habido en los últimos años. No somos capaces de dar respuesta a todo lo que nos viene y hace falta la inversión que no ha habido", ha añadido.

Tras reconocer que las medidas que se han tomado como la apertura de camas y contratación de más personal "están bien", Villar ha considerado que "se tenían que hacer tomado antes". "La urgencia se te va saturando, vas teniendo 30, 60, y 90 pacientes, y no puedes esperar a tener 120 para empezar a contratar gente, se puede hacer con un poco más de antelación", ha dicho.

Según ha asegurado, en los últimos días ha habido "gente por los pasillos, y familiares pasando la noche en el suelo porque no se podía dar cama a los pacientes". Asimismo, ha dicho que el colapso ha estado provocado "en parte" porque en la atención primaria "las agendas de crónicos han estado cerradas, lo cual ha derivado a muchos de esos pacientes mayores polipatológicos hacia las Urgencias directamente", porque "no solo ha habido gripo, ha habido muchas otras cosas".

Villar ha indicado que este mismo miércoles "ha habido que pacientes críticos no se han podido absorber por Basurto y se han tenido que enviar a otros hospitales, porque tenemos un déficit estructural". Lo sindicatos, ha explicado, reclaman "una mayor inversión, porque estamos por la cola de Europa en inversión respecto del PIB en Sanidad".

En respuesta al Departamento de Salud que niega que exista colapso en las Urgencias de los hospitales vascos, Villa ha dicho que "a los hechos nos remitimos: los pacientes han estado y los trabajadores los han atendido, no hay más que venir y si alguien duda de la falta de inversión que hay no tiene más que darse una vuelta por los subterráneos de este hospital donde ahora mismo hay riachuelos por muchos sitios de las goteras que tenemos".

TODOS LOS AÑOS

Por su parte, Jokin Rodríguez, representante del comité de empresa por CC.OO. y que trabaja como celador en el Hospital de Basurto, ha dicho que "todos los años por diciembre y enero se colapsan las urgencias" porque "se cierran camas en diciembre para dar vacaciones".

"Se colapsan las urgencias, y, una vez colapsadas, es difícil desatascar", ha afirmado, para asegurar que "ha habido días que los pacientes se han tenido que quedar en las ambulancias porque no había sillas de ruedas o camillas".

Tras insistir en que la "falta de previsión" del Departamento de Salud, Rodríguez ha advertido de que "no se pueden cerrar camas el 20 de diciembre sabiendo que llega la gripe, que se colapsa la Urgencia y que cuando quieren reaccionar estas en bucle".