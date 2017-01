La gripe acusa falta de material en las urgencias de hospitales catalanes

Etiquetas

Vall d'Hebron usa camillas "defectuosas" y en el de Bellvitge faltan boxes de aislamiento

La epidemia de la gripe, que aún no ha alcanzado su mayor pico previsto para la semana que viene, está acusando falta de material para atender a los pacientes en el servicio de urgencias de algunos hospitales catalanes que están "desbordados", según han alertado entidades y sindicatos a Europa Press.

La portavoz del SAP Muntanya, Trinidad Cuesta, ha advertido de que el Hospital Vall d'Hebron está reutilizando camillas "defectuosas" que guardaba en el almacén, también de una carencia de equipos para detectar la gripe A y de falta de boxes de aislamiento para reducir el riesgo de contagio.

"Utilizan camillas que están defectuosas, como las que no tienen freno, porque no dan al abasto", ha deplorado Cuesta, al tachar de crítica la situación de las urgencias en el hospital, que este lunes tenía 114 pacientes esperando cama o ingreso a urgencias, según sus datos.

Fuentes del Vall d'Hebron han dicho que "no hay falta de material y no se está utilizando material defectuoso", si bien sí que se están usando todo los recursos disponibles, pero todos son viables y no se pone en riesgo a ningún paciente, además de que se hizo una inversión muy grande de enfermería para urgencias.

Según Marea Blanca Catalunya, en el Vall d'Hebron --el más grande de Catalunya-- hay "problemas de reposición de material porque el consumo es tan rápido que el sistema logístico no lo puede cubrir todo"; en el Hospital Sant Joan de Déu de Martorell también faltan boxes de aislamiento, y en el Verge de la Cinta de Tortosa faltaban batas verdes.

Metges de Catalunya (MC) ha añadido que en el Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona (Barcelona) "han escaseado las mantas", y en el Parc Taulí de Sabadell (Barcelona) han tenido problemas por necesidad de camillas y de salidas de oxígeno --donde va conectada la máquina--.

En el Hospital del Mar de Barcelona también han faltado equipos de diagnóstico de la gripe A, que tuvieron que pedir a otros centros hospitalarios, y las plazas de aislamiento están resultando "insuficientes", según las mismas fuentes.

En opinión de la representante del sindicato MC en el Hospital de Bellvitge, Teresa Fuentelsaz, "en los boxes que son para un solo paciente se tiene que poner a dos enfermos, sin que haya dos tomas de oxígeno ni dos aspiradores".

También ha relatado que hay dificultades para aislar a los pacientes con gripe A porque no hay suficientes boxes ni camas, aunque se trata de un problema "estructural" que era previsible, si bien fuentes del centro han asegurado que los pacientes con sospecha de gripe o gripe están en boxes individuales y mascarilla, siguiendo el protocolo marcado.

Fuentes de la Conselleria de Salud han argumentado que la provisión de material es "responsabilidad única y exclusiva" de cada centro hospitalario y han agregado que el refuerzo del Plan Integral de Urgencias de Catalunya (Piuc) incluye todo el material necesario.

GRIPE A QUE AFECTA A ANCIANOS

Según la subdirectora general de Vigilancia y Respuesta a Emergencias de Salud Pública, Mireia Jané, la mayoría de los casos son del subtipo AH3N2 de la gripe A, que afecta a personas con una media de edad de 67 años, mientras que la que circulaba el año pasado --también A-- impactaba más en pacientes de unos 47 años, por lo que hay más riesgo de descompensación.

Jané ha aclarado que la gripe A irrumpió con fuerza en 2009 porque la población no estaba inmunizada, pero una vez introducida ya no es tan agresiva, además de que la cepa de este año está incluida en la vacuna.