La consejera de Salud asegura que era "una obligación" regular el uso sanitario del Oeste 1 por su "saturación"

La consejera de Salud, María Martín, ha asegurado hoy que era "una obligación" regular el uso sanitario del aparcamiento Oeste 1, del Hospital San Pedro, por su "saturación".

Martín ha acudido al Parlamento de La Rioja para comparecer ante la Comisión de Investigación del Parking del CIBIR. Allí, ha explicado que "regular el uso sanitario de la parcela" Oeste 1 era una obligación" y, así, ha dicho, lo recomendaban el Plan de Movilidad Urbana del Ayuntamiento de Logroño y un informe de movilidad.

Desde el año 2013, ha relatado la consejera, el aparcamiento estaba "cercano a la saturación" por vehículos que no pertenecían a personas que acudían al hospital. Así, por ejemplo, ha asegurado haber llegado a ver, con sus ojos, un trailer de camiones aparcado durante días.

Ha entendido que el "uso del recinto debe ser exclusivamente sanitario, y es responsabilidad de la Consejería de Salud un uso más eficaz". La intención de la Consejería, ha añadido, "nunca ha sido recaudatoria".

En este sentido, y tras preguntarle el diputado de Podemos Germán Cantabrana si le parece "correcto mercaderar con un parking público", ha indicado que establecer "precios públicos no es privatizar ni mercadear".

En una comisión más tensa que en habituales sesiones, Cantabrana ha creído que "no tiene sentido" que Aparcamientos CIBIR se "flagele diciendo que pierde dinero"; algo ante lo que la socialista Nuria del Río ha añadido que "alguien que pierde tanto por otro lado tiene que ganar".

Del Río, además, ha recordado que la comisión versa sobre el aparcamiento del CBIR, y el Oeste 1 es un tema "colateral". Ha señalado, además, que Salud "nunca centró su atención en Oeste 1 hasta que los empresarios lo exigieron".

"El objeto de sus preguntas es hacer un tipo de política con el que no estoy de acuerdo", le ha replicado la consejera. También ha explicado que "rescindir el contrato" del aparcamiento del CIBIR "es más lesivo que esperan a que sea rentable"; algo que, a su juicio acabará pasando.

Del Río ha insistido en que Aparcamientos CIBIR no aportó documentación que certificara su solvencia económica-financiera y técnica; algo que ha creído "muy gordo". La consejera, no obstante, ha entendido que no es su competencia revisar el contrato porque hay "informes" que dicen que es "conforme a la ley".

Por su parte, el portavoz del Partido Popular, Jesús Ángel Garrido, ha creído que "los partidos de la oposición quieren hacer un uso partidista" de la Comisión, "con la única finalidad de desgastar al Gobierno" y, por eso, "no se cortan y siembran dudas y emponzoñan", con una "política rastrera". Una afirmación que ha levantado las protestas del diputado de Ciudadanos Tomás Martínez Flaño.

El diputado de Ciudadanos, que ha asegurado no "dudar" de la "honestidad" de la consejera sí ha creído que "se ha incumplido la Ley de Contratos del sector público". Además, ha preguntado en qué se destinó el canon pagado por la empresa.

Garrido ha respondido a esta cuestión, presente, según ha reprochado a los diputados, en la documentación de que disponen todos, y ha explicado que en el Libro Mayor de la Fundación Rioja Salud aparecen aportaciones de ingresos, y gastos, de 2010 que coinciden con el canon ingresado por Aparcamientos CIBIR en distintos apartados sanitarios.